Maltrato animal en Canarias: detenido tras ser grabado golpeando a una perra de nueve meses

La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a un hombre por un presunto delito de maltrato animal después de que se difundieran unas imágenes en las que aparece golpeando a una perra de apenas nueve meses en el municipio de San Bartolomé.
Los hechos fueron grabados por dos personas que presenciaron lo ocurrido el pasado sábado 22 de agosto en una finca del municipio. En las imágenes se observa cómo el hombre lanza presuntamente al animal contra la caja de una camioneta, lo ata con una cadena de reducida longitud y le propina varios golpes, incluso en la cabeza.
Tras conocer las grabaciones, la Asociación para la Defensa y Contra el Maltrato Animal de Lanzarote (ADEMAL) puso los hechos en conocimiento de las autoridades y solicitó la intervención del animal.
La Policía Local puso a salvo a la perra
La Policía Local de San Bartolomé intervino a la perra el pasado domingo y la trasladó a las instalaciones municipales, donde permanece a salvo y recibe atención.
ADEMAL había solicitado además una inspección urgente y que se determinaran las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
La asociación considera que lo ocurrido podría ser constitutivo de un delito y ha anunciado que seguirá el procedimiento judicial. Su presidenta, Birgit Wenning, ha explicado que ADEMAL prevé personarse como acusación en el caso.
El vídeo permitió identificar al sospechoso
La difusión de las imágenes y la colaboración de las personas que presenciaron los hechos fueron determinantes para poner el caso en conocimiento de las autoridades.
El SEPRONA de la Guardia Civil intervino posteriormente y procedió a la detención del hombre, según la información difundida sobre la investigación. Tras prestar declaración, quedó en libertad y continúa investigado por un presunto delito de maltrato animal.
El procedimiento seguirá ahora por la vía judicial, mientras las autoridades completan las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.
Desde ADEMAL han insistido en que golpear a un animal no puede justificarse como una forma de educación o corrección, sino que constituye maltrato. La asociación también ha pedido que se deje actuar a la Justicia y ha rechazado posibles reacciones de odio contra el investigado.