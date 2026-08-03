La DGT activa una campaña especial de control de velocidad en Canarias hasta el 9 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes, 3 de agosto, una campaña especial de control de velocidad que reforzará la vigilancia en carreteras convencionales y zonas urbanas de todo el país, incluyendo las Islas. El operativo, que se extenderá hasta el próximo 9 de agosto, se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 con el objetivo de reducir las víctimas mortales a la mitad al final de la década.
Despliegue terrestre y aéreo en tramos de alto riesgo
Durante toda la semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa desplegarán patrullas terrestres y medios aéreos. Las inspecciones se centrarán en los tramos con mayor índice de siniestralidad y en aquellos puntos donde los conductores superan habitualmente los límites fijados.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha subrayado el peligro de esta infracción recurrente: «Así como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el casco no son cuestionados, la consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores, a pesar de que en el 22% de los accidentes mortales se apreció la velocidad como factor concurrente».
Pestana ha advertido además sobre la situación en las ciudades del Archipiélago: «En el ámbito urbano la falta de concienciación sobre la repercusión de la velocidad en las consecuencias de los accidentes, singularmente en caso de atropello, es aún más generalizada. Todo ello sin mencionar su influencia negativa sobre el medio ambiente, la calidad de vida y el consumo de combustible».
Seis de cada 10 conductores reconocen superar los límites
De acuerdo con el informe del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, entre el 10% y el 15% de todos los accidentes y el 30% de los fallecimientos en carretera son consecuencia directa de una velocidad excesiva o inadecuada.
Los datos del estudio ESRA reflejan que el 56,3% de los automovilistas europeos admite haber conducido por encima del límite en zonas urbanas al menos una vez en el último mes. En el caso español, alrededor del 60% de los conductores reconoce rebasar las velocidades permitidas en carreteras secundarias y autovías, mientras que casi la mitad lo hace habitualmente en travesías urbanas.
Balance de víctimas y antecedentes de la DGT
La urgencia de estas medidas preventivas responde al incremento de la siniestralidad. Durante el año 2024, un total de 1.785 personas perdieron la vida en las vías españolas, 9.561 requirieron hospitalización (un 3% más que el año anterior) y 125.084 sufrieron heridas de diversa consideración.
En la anterior campaña de vigilancia realizada entre el 13 y el 19 de abril de 2026, la DGT controló a 1,9 millones de vehículos en España, lo que se tradujo en 98.723 denuncias tramitadas por exceso de velocidad.