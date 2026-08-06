Duplican el personal del 112 Canarias ante la grave incidencia de la violencia machista

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género que ofrece el 112 Canarias reforzará su plantilla actual (integrada por ocho plazas de técnicas de atención a la mujer y una coordinadora), con otros ocho puestos nuevos, ante la grave incidencia de la violencia machista en la comunidad.
Con la actual plantilla atendió en el primer semestre del año casi 9.700 llamadas, lo que suponen 54 diarias, un 13% más que en el mismo periodo de 2025, de ellas el 59% fueron de emergencia y suponía un peligro inminente para la víctima y sus hijos e hijas.
El servicio de atención a mujeres víctimas de violencia machista que ofrece el 112 Canarias, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), reforzará así su plantilla, que pasará de 9 a 17 trabajadoras, entre las que se contemplan seis plazas de técnicas de atención a tiempo completo, otra más para personal administrativo y una como responsable de Unidad.
El importe total que destinará el ICI para cubrir el mantenimiento de este servicio que se presta en las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) será de 1.065.314,15 euros para el ejercicio presupuestario 2026.
La consejera de Bienestar Social e Igualdad, Candelaria Delgado, justificó la necesidad del refuerzo del personal ante la “grave incidencia de la violencia machista” en la comunidad y el “excelente trabajo que realiza este servicio telefónico atendido por profesionales, expertas en la materia y que, además, al estar integrado en el Cecoes, se coordina con la máxima rapidez con las fuerzas de seguridad y emergencias en el caso de que sea preciso intervenir”.
Delgado destacó que se trata de “un equipo altamente cualificado” que atiende cualquier violencia contra las mujeres “las 24 horas del día y todos los días del año”, pero ante el mayor conocimiento de la violencia machista “más mujeres se reconocen y llaman para ser atendidas”, por lo que “ha sido necesario reforzar el personal con el fin de mantener la calidad de la atención”.
Por su parte, la directora del ICI, Ana Padrón, recordó que este servicio “está permitiendo atender las emergencias de las violencias contra las mujeres de manera eficaz”, y “que afloren muchas otras que hasta ahora estaban invisibilizadas”. Recalcó que “cualquier persona puede denunciar una violencia, o del entorno más cercano a la víctima, familiar, de amistades, vecindario, o cualquiera que la presencie de manera accidental”.
El 59% de emergencia
El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112, atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas por violencias machistas, casi 54 diarias, un 13% más que en 2025.
Del total de llamadas, el 59% (5.717) fueron de emergencia, situación que suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario o de los dispositivos de emergencia insulares.
Los dispositivos para mujeres agredidas (DEMA) se activaron en 1.117 ocasiones y 219 mujeres con sus 92 hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador.
De acuerdo a la estadística del CGPJ del primer trimestre de 2026 la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Canarias es del 23,4%, casi dos puntos más que en el mismo periodo del año pasado. Canarias es la tercera comunidad con la tasa más alta, por detrás de Baleares y Navarra.
En el primer trimestre de 2026 se registraron 2.974 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer de Canarias, un 5% más. El número de víctimas fue de 2.482, lo que supuso un aumento de casi un 8%.
Sistema de control de las medidas adoptadas en los comités de crisis
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género inició el seguimiento y control de la implementación de las medidas y recomendaciones que se acuerdan en los comités de crisis por los asesinatos de violencia de género.
Los comités de crisis tienen como objetivo realizar un análisis “exhaustivo y pormenorizado” de los antecedentes, así como del propio asesinato para obtener información útil que sirva para avanzar en la prevención de estas situaciones, “detectando los puntos mejorables para su posible corrección o refuerzo”.
Igualdad envió 74 recomendaciones en el que aparece qué administración está encargada de desarrollar cada una.