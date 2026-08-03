El Hierro condena las pintadas xenófobas aparecidas en los barracones de acogida de La Restinga

Los barracones habilitados en el puerto de La Restinga, en El Hierro, para la recepción y acogida de personas migrantes amanecieron el fin de semana con varias pintadas de contenido xenófobo, entre ellas la frase “No inmigrantes ilegales” junto a un símbolo anarquista, además de otros mensajes como “Fuera esta basura”. El Cabildo de El Hierro ha trasladado su rechazo a lo sucedido y ha anunciado que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades policiales.
El consejero de Servicios Sociales de la corporación insular, Amado Carballo, atribuyó la aparición de estas pintadas al clima de crispación que, a su juicio, se ha extendido en los últimos días en torno a la cuestión migratoria.
Según explicó, “se está alentando determinados discursos que permean en la sociedad y que dan lugar a pintadas totalmente fuera de lugar”.
Carballo estableció además un vínculo entre lo sucedido en la isla y los hechos registrados recientemente en Ceuta. El consejero matizó que no pretende establecer una relación directa entre ambos episodios, aunque sí señaló que el discurso derivado de lo ocurrido en la ciudad autónoma “pudo haber influido” en quienes finalmente actuaron sobre los barracones herreños. “No digo que tenga que ver, pero el discurso derivado y la situación de lo ocurrido en Ceuta ha hecho que las personas que defienden este tipo de mensajes acaben llevando a este mensaje más allá y terminen por realizar pintadas”, afirmó, para añadir que “esto es la consecuencia y lo que motiva esta situación”.
Desde el Cabildo se ha abierto ya una investigación con la colaboración de la autoridad policial para tratar de identificar a los autores de las pintadas.
En este sentido, la institución insular ha querido dejar constancia de su malestar por lo ocurrido y ha subrayado que este tipo de actos “no representan al pueblo herreño”.
Los barracones de La Restinga funcionan como recurso habilitado para la primera acogida de las personas migrantes que llegan a las costas de El Hierro, uno de los puntos de entrada recurrentes de la ruta migratoria canaria en los últimos años.