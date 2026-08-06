Fiesta de la Cerveza (gratis) en Tacoronte: día, hora y una nueva ubicación

El Ayuntamiento de Tacoronte celebra este sábado, 8 de agosto, la III Fiesta Local de la Cerveza, una iniciativa que volverá a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en torno a la gastronomía, la música y el ocio familiar. En esta edición, el evento se desarrollará en la plaza del Mercado Municipal La Estación, de 12.00 a 22.00 horas, con entrada libre y gratuita.
El cambio de ubicación de esta tercera edición se debe a las obras y proyectos de mejora que actualmente se ejecutan en la costa de Mesa del Mar, unas actuaciones que impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la celebración de un evento de estas características.
No obstante, la esencia de la cita se mantiene intacta gracias a la colaboración de la Comisión de Fiestas de Mesa del Mar 2026, que volverá a encargarse del espacio dedicado a las cervezas, ofreciendo diferentes variedades, entre ellas rubias y tostadas, además de una cuidada ambientación para recrear el espíritu de esta multitudinaria celebración estival.
La jornada ofrecerá una amplia programación pensada para todos los públicos, con zona de cañas y pinchos, un puesto de repostería artesanal, gastronomía internacional con especialidades de Venezuela, además de un espacio infantil con castillo hinchable y pintacaras, garantizando alternativas de entretenimiento para toda la familia.
La música será otro de los grandes atractivos del evento. El programa comenzará a las 15.00 horas con la actuación de DJ Airam Afonso, continuará a las 18.00 horas con el directo del grupo Primera Marcha y concluirá a las 20.15 horas con la sesión de DJ Yera Waque.