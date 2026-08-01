Germán Baez, sociólogo y politólogo, ante la crisis migratoria en Ceuta: “¿Podría Marruecos invadir Canarias?”

La grave crisis migratoria registrada en Ceuta ha reabierto en las redes sociales una pregunta que aparece periódicamente cuando aumenta la tensión entre España y Marruecos: ¿Podría el Marruecos invadir Canarias?
El sociólogo y politólogo Germán Báez ha abordado esta cuestión en un vídeo difundido en TikTok, donde sostiene que la situación geográfica, demográfica y estratégica del Archipiélago es muy diferente a la de Ceuta y Melilla.
La primera diferencia, según explica, es evidente: Canarias no comparte una frontera terrestre con Marruecos. “Hay 150 kilómetros que separan Lanzarote de Marruecos por el mar”, señala Báez, que recuerda que cualquier hipotética operación militar sobre las Islas requeriría atravesar ese espacio marítimo.
@germanbaezz TRAS CEUTA, ¿PODRÍA MARRUECOS INVADIR CANARIAS? #ceuta @specialsixyt ♬ sonido original – GermanBaez
La protección de Canarias dentro de la OTAN
El politólogo también centra su explicación en los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte. El artículo 5 establece que un ataque armado contra uno de los países aliados será considerado un ataque contra todos, mientras que el artículo 6 delimita geográficamente dónde resulta aplicable ese compromiso de defensa colectiva.
El texto incluye las islas bajo jurisdicción de los Estados miembros situadas en el Atlántico Norte y al norte del trópico de Cáncer, una descripción en la que entra Canarias. Por ello, un ataque armado contra el Archipiélago estaría comprendido, en principio, dentro del ámbito territorial de la defensa colectiva de la Alianza.
Esto no significa necesariamente que todos los aliados estuvieran obligados a responder automáticamente con tropas. El propio tratado determina que cada país prestará la ayuda que considere necesaria, una actuación que puede incluir el uso de la fuerza, pero también otras medidas de apoyo. La existencia de un ataque armado y la aplicación del artículo 5 también deben valorarse en el seno de la OTAN.
“Si se invade Canarias, todos los países de la OTAN estarían obligados a responder”, resume Báez en su vídeo, aunque el tipo de respuesta correspondería decidirlo individualmente a cada Estado aliado.
La diferencia con Ceuta y Melilla
El caso de Ceuta y Melilla presenta más dudas jurídicas. Al encontrarse en la costa africana y no ser islas del Atlántico Norte situadas al norte del trópico de Cáncer, las dos ciudades autónomas no aparecen incluidas expresamente en la delimitación territorial recogida por el artículo 6.
Báez advierte de que esta circunstancia “les puede traer problemas a largo plazo”. No obstante, una amenaza contra la integridad territorial o la seguridad de España podría llevar al Gobierno a solicitar consultas con sus aliados mediante el artículo 4 del tratado, aunque no se tratase de una activación automática del mecanismo de defensa colectiva.
El politólogo también destaca la diferencia demográfica entre ambos territorios. Canarias cuenta con una población aproximadamente treinta veces superior a la de Ceuta y dispone, según expone, de una identidad histórica y social propia muy consolidada.
“Canarias no se parece nada a Ceuta”, afirma Báez, quien recalca que esta comparación no resta gravedad a la crisis migratoria vivida durante los últimos días en la ciudad autónoma.
“Es más fácil defender una isla que atacarla”
El vídeo concluye con una referencia a la historia del Archipiélago y a la resistencia de la población canaria ante diferentes intentos de invasión.
“No hace falta ser un gran experto en la historia de Canarias para saber que el pueblo canario, si destaca en algo, es en su combatividad y en su fiereza ante el invasor”, sostiene el sociólogo y politólogo.
Báez considera que Marruecos estaría “muy equivocado” si creyera que podría ocupar las Islas con facilidad y resume su argumento con una última afirmación: “Es más fácil defender una isla que atacarla”.
Su análisis se ha difundido en un momento de especial preocupación por la situación en Ceuta. Sin embargo, plantea un escenario estrictamente hipotético: no existen en la información aportada indicios de una operación militar marroquí contra Canarias.