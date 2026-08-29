Granadilla inaugura las salas velatorio de Nuestra Señora del Rosario

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona inauguró el jueves las nuevas salas velatorio Nuestra Señora del Rosario, ubicadas en una parcela de 1.153 metros cuadrados en la calle El Pino del casco. El nuevo inmueble abre sus puertas para prestar servicio a la ciudadanía tras una inversión municipal que supera el millón de euros, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y las vecinas de esta zona del municipio.
El edificio se encuentra situado a unos 100 metros de la iglesia de San Antonio de Padua, en la calle El Pino, y cuenta con tres plantas y espacios diferenciados, además de un sistema de climatización integral. La planta baja está destinada principalmente al funcionamiento y los servicios internos del velatorio, con espacios para el personal, oficinas y depósitos, aseos, cocina-comedor, vestuarios y las zonas habilitadas para la llegada y salida de féretros.
En la planta alta se encuentran las dos salas velatorio, junto con diferentes espacios destinados a las familias, como balcón y patio interior, además de baños y cocinas. El diseño del inmueble busca ofrecer un entorno adecuado, tranquilo y confortable para las familias durante momentos especialmente delicados. En el exterior, el proyecto contempla una zona de aparcamiento situada en la parte trasera del inmueble, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona adquirió en 2018 la parcela sobre la que se ha construido el nuevo equipamiento. Para materializar el proyecto, fue necesario modificar el Plan General de Ordenación, vigente desde 2005.
El planeamiento municipal establecía hasta entonces que los equipamientos destinados a servicios mortuorios únicamente podían ubicarse en el ámbito del cementerio municipal y en terrenos colindantes. Sin embargo, se trataba de un espacio reducido que, además, no respondía a las actuales exigencias técnicas necesarias para un establecimiento de estas características. La modificación del planeamiento permitió habilitar la parcela de la calle El Pino para acoger este nuevo servicio, posibilitando la construcción de estas nuevas instalaciones.
El alcalde, José Domingo Regalado, destacó la importancia de que Granadilla cuente con un equipamiento de estas características, lo que evitará los desplazamientos a otros puntos del municipio, como Charco del Pino o El Médano.