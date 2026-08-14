Canarias tendrá una vista privilegiada del eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: horas clave para verlo

Canarias será uno de los mejores lugares de España para observar el eclipse parcial de Luna que se registrará durante la noche del 28 de agosto de 2026. A diferencia de lo que ocurrirá en gran parte del territorio peninsular y en Baleares, el Archipiélago podrá contemplar el fenómeno completo de principio a fin antes de que el satélite se oculte por el horizonte.
Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la fase de parcialidad alcanzará una magnitud de 0,93. Esto significa que la sombra de la Tierra llegará a cubrir casi la totalidad del disco lunar, rozando un eclipse total.
Este evento astronómico se produce cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite natural. Para seguir el fenómeno no se requerirá ningún tipo de instrumento especial ni protección ocular, ya que la observación a simple vista es totalmente segura y no entraña ningún peligro para la salud visual.
Horas clave para ver eclipse lunar desde Canarias
De acuerdo con los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional y el IGN, el fenómeno arrancará formalmente en la madrugada del 28 de agosto. La Luna comenzará a entrar en la penumbra de la Tierra a las 02.23 horas (hora canaria), aunque este primer cambio de brillo será muy sutil y difícil de apreciar a simple vista.
El momento clave llegará a las 03.33 horas, cuando dará comienzo la fase parcial y la sombra terrestre empezará a mellar visiblemente el disco lunar. El máximo del eclipse se alcanzará a las 05.12 horas, momento en el que el satélite presentará su mayor nivel de oscurecimiento. La fase de parcialidad concluirá a las 06.52 horas, con la Luna aún sobre el horizonte canario. La fase penumbral posterior finalizará a las 09.01 horas, cuando el satélite ya se habrá ocultado.
Una posición privilegiada frente a la Península
La ubicación geográfica de la Isla y del resto de las Islas resultará clave para disfrutar del espectáculo astronómico en su totalidad. Mientras que en el centro y el este peninsular, las islas Baleares y Melilla la Luna se pondrá antes de que concluya la fase parcial, en el Archipiélago, Ceuta y el oeste de la Península la alineación finalizará por completo con el satélite aún en el cielo.
A nivel global, la fase parcial del evento será visible en diferentes momentos desde Europa, África, América y el oeste de Asia. El IGN dispone de un desglose por capitales de provincia en su portal web para consultar las horas exactas de inicio, máximo y fin del fenómeno en cada punto de España.