Un incendio en el garaje de un hotel de Costa Adeje obliga a desalojar a trabajadores y clientes

Un incendio declarado en la tarde de ayer lunes en el garaje del hotel Hovima La Pinta, situado en Costa Adeje, obligó a decretar el desalojo de trabajadores y de buena parte de los clientes alojados en los edificios adyacente al establecimiento turístico.
El aviso de produjo en torno a las siete de la tarde de ayer, momento a partir del cual se desplegó un dispositivo de emergencia en la zona, en el que formaron parte bomberos de Tenerife del Parque de Guía de Isora, bomberos voluntarios de Adeje y varias dotaciones de la Policía Local.
El fuego afectó a la planta baja del recinto hotelero de la zona de Torviscas, y los bomberos desplazados trabajaron durante horas para sofocar las llamas, que causaron gran alerta entre la población. En el operativo, además de los agentes de policía, se desplazaron varias ambulancias , que permanecieron en el lugar para socorres a los posibles afectados.
Como consecuencia del incendio, las autoridades procedieron al cierre cautelar de la avenida de España del municipio turístico, que quedó cortada al tránsito en su tramo de accedo hacia la playa, al igual que el resto de la calle, lo que obligó a desviar el tráfico habitual de vehículos por otra zona habilitada para ello.
Varios trabajadores del complejo hotelero se vieron afectados por el incidente, sin que trascendiera el alcance ni el número al cierre de esta edición.