José Fernando García, el tinerfeño que buscará coronarse como Míster España el 29 de agosto

El chicharrero José Fernando García representará a Tenerife en el certamen internacional de Míster España, que reunirá a 52 candidatos en Medellín (Extremadura) del 24 al 29 de agosto. La gala final se celebrará el día 29, después de una semana de convivencia, pruebas y actividades en las que los participantes serán evaluados por el jurado.
García, de 21 años, llega a esta cita tras ser elegido Míster Tenerife en junio de 2025. Durante el último año ha preparado su salto al certamen nacional con un objetivo claro: “Buscas no solo una belleza estética, sino más bien un perfil completo e integral”.
El entrenamiento físico y la alimentación han sido dos pilares de su preparación, pero no los únicos. Ha trabajado las entrevistas y la oratoria, ha reforzado sus idiomas y este año incluso ha aprendido a tocar el piano para presentar un talento musical durante el concurso. “Intentando tocar todos los palos”, resume sobre una preparación que busca potenciar diferentes facetas de los candidatos.
Los participantes estarán concentrados en el Hotel Quinto Cecilio, donde convivirán con representantes de otras provincias, miembros de la organización y el jurado. La valoración comenzará desde el inicio de la concentración y no se limitará a la gala final.
Entre las pruebas previstas figura una de talento y una competición deportiva que se presenta como uno de los retos más exigentes. Según les han avanzado, podría incluir una carrera hasta el castillo, una prueba de velocidad, el cruce de un puente y una parte de remo por el río. A esto se añadirá la entrevista individual con el jurado, en la que cada candidato dispondrá de unos cinco minutos para explicar qué le diferencia del resto.
Trayectoria
El deporte ocupa un lugar central en la trayectoria de García. Fue futbolista y pasó por el CD Tenerife y el Deportivo Alavés, pero una revisión médica le obligó a abandonar la práctica profesional. Ahora cursa cuarto de Nutrición Humana y Dietética y cuenta con formación como entrenador.
Su trayectoria también le ha enseñado a afrontar el futuro con menos certezas. “Está bien tener ciertos planes y planear un poco tu futuro, pero muchas veces la vida te acaba llevando por otros caminos que ni mucho menos imaginabas”, reflexiona. Por eso mantiene las puertas abiertas a nuevas experiencias y no descarta seguir vinculado a los certámenes. De momento, sin embargo, tiene un objetivo claro: “Realmente yo voy allí a ganar”.