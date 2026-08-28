Entra en vigor la jubilación flexible: los autónomos ya pueden trabajar sin perder toda la pensión

La jubilación flexible cambia desde este viernes, 28 de agosto, con una novedad especialmente relevante: los autónomos jubilados también podrán acogerse a esta modalidad y compatibilizar una actividad por cuenta propia con el cobro de parte de su pensión.
El nuevo régimen jurídico, aprobado por el Gobierno en mayo y publicado entonces en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía las posibilidades para quienes quieran regresar al mercado laboral después de jubilarse. Las pensiones de jubilación flexible iniciadas antes de este viernes continuarán sometidas a la normativa anterior.
La medida forma parte de la reforma de pensiones acordada en 2024 entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales, que busca facilitar una transición más flexible entre el trabajo y la jubilación.
¿Quién puede acogerse a la jubilación flexible?
La jubilación flexible permite a una persona que ya cobra una pensión contributiva de jubilación volver a trabajar y mantener al mismo tiempo una parte de la prestación.
Hasta ahora, esta modalidad estaba limitada al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. Con la nueva regulación, también podrán acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia.
En este último caso existe una condición: la persona no puede haber estado de alta como autónoma durante los tres años anteriores a la fecha de jubilación.
Además, ya no será necesario esperar un periodo mínimo después de jubilarse para solicitar esta modalidad. El acceso podrá producirse en cualquier momento una vez reconocida la pensión.
Cuánto se puede trabajar y cuánto se cobra
La reforma amplía también la jornada compatible con la pensión cuando se trata de un trabajo por cuenta ajena.
La jornada podrá situarse entre el 33% y el 80% de una jornada a tiempo completo. Hasta ahora, el límite estaba entre el 25% y el 75%.
La pensión se reducirá en proporción inversa a la jornada realizada. Es decir, cuanto mayor sea la jornada laboral compatible, menor será inicialmente la parte de la pensión que se perciba.
Pero la nueva regulación incorpora además incentivos económicos para quienes regresen al mercado laboral.
Si han transcurrido al menos seis meses desde la jubilación, las personas que accedan a la jubilación flexible podrán obtener un porcentaje adicional de pensión en función de la jornada que realicen.
Las jornadas de entre el 55% y el 80% permitirán incrementar la pensión en un 25% adicional. Para jornadas iguales o superiores al 33% e inferiores al 55%, el incremento será del 15%.
Qué ocurre si el jubilado trabaja como autónomo
En el caso de quienes compatibilicen la pensión con una actividad por cuenta propia, podrán percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrollen esa actividad compatible.
Durante este periodo, seguirán teniendo la consideración de pensionistas a efectos de asistencia sanitaria y protección social.
La normativa también contempla mejoras para quienes accedieron de forma involuntaria a una jubilación anticipada. Cuando regresen a la jubilación plena después de pasar por la modalidad flexible, su pensión inicial podrá mejorar mediante el recálculo de la base reguladora y del porcentaje aplicable en función del periodo cotizado.
¿A quién no se aplica la nueva regulación?
La reforma se aplicará a los distintos regímenes de la Seguridad Social, pero establece excepciones.
Quedan fuera los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
El objetivo: retrasar la salida del mercado laboral
El Gobierno enmarca esta reforma en las medidas adoptadas desde 2021 para hacer más flexible el paso del empleo a la jubilación.
Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que el porcentaje de trabajadores que decide demorar su jubilación ha aumentado en los últimos años. Pasó del 4,8% en 2021 al 10,9% en 2025.
Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas han reducido su peso. Según los mismos datos, pasaron de superar el 43% en 2018 a situarse alrededor del 30% actualmente.
La nueva jubilación flexible busca ampliar las alternativas para quienes, después de acceder a una pensión, quieran volver a trabajar sin renunciar completamente al cobro de la prestación.