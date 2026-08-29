La Laguna prepara un plan contra el ruido con la TF-5 como uno de sus principales focos

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado inicialmente su nuevo Plan de Acción contra el Ruido (PAR), un documento que plantea las actuaciones para reducir la contaminación acústica en el municipio. El tráfico viario continúa siendo la principal fuente de ruido, especialmente en torno a la TF-5, la TF-2 y la TF-13.
El Consistorio ha abierto ahora un periodo de información pública y audiencia de un mes natural. Durante este plazo, la ciudadanía podrá presentar reclamaciones y sugerencias antes de que el documento avance hacia su aprobación definitiva.
El plan parte de la actualización del Mapa Estratégico de Ruido de La Laguna, presentada el pasado mes de abril y elaborada por la empresa pública Gesplan.
Menos personas expuestas a niveles elevados de ruido
El nuevo diagnóstico muestra una evolución favorable respecto al mapa anterior, elaborado en 2015. El número de personas expuestas a niveles elevados de ruido se ha reducido en todos los tramos analizados.
El descenso alcanza el 17% entre 60 y 65 decibelios; el 10,1% entre 65 y 70 dB; el 6,6% entre 70 y 75 dB; y el 1,7% cuando se superan los 75 dB.
Pese a esta evolución, el periodo nocturno concentra una mayor exposición al ruido.
El 12% de la población soporta durante la noche niveles superiores a los objetivos de calidad acústica. Durante el conjunto del día, ese porcentaje se sitúa en el 6,5%.
El mapa también identifica afecciones en el 41,2% de los centros docentes durante el día y en el 90% de los centros sanitarios durante la noche.
El tráfico, principal fuente de contaminación acústica
El diagnóstico municipal señala al tráfico rodado como la principal fuente de contaminación acústica en La Laguna.
Las infraestructuras con mayor incidencia son la TF-5, la TF-2 y la TF-13. El estudio también analiza el ruido generado por el Aeropuerto Tenerife Norte, el tranvía y las zonas industriales.
En estos últimos casos, el impacto se concentra en determinados puntos del municipio.
El nuevo Plan de Acción contra el Ruido deberá concretar las actuaciones destinadas a reducir estas afecciones y establecer las zonas en las que será necesario intervenir de forma prioritaria.
Qué medidas plantea La Laguna
El Ayuntamiento ya había avanzado en abril algunas de las actuaciones que podrían incorporarse al plan.
Entre ellas figuran la instalación de calzadas fonoabsorbentes, la reorganización del tráfico y la creación de zonas de bajas emisiones.
El Consistorio también planteó solicitar la colaboración de otras administraciones para actuaciones de mayor alcance. Entre ellas se encuentra la insonorización de espacios públicos y el posible soterramiento de la TF-5 a su paso por el municipio.
Estas medidas deberán concretarse dentro del proceso de aprobación del documento.
Un mes para presentar reclamaciones y sugerencias
El PAR queda ahora sometido a información pública durante un mes natural.
Durante este periodo, cualquier persona podrá presentar reclamaciones y sugerencias al documento. Una vez finalizado el plazo, el procedimiento continuará hacia su aprobación definitiva.
El acuerdo establece además que, si durante el periodo de exposición pública no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, el plan se entenderá definitivamente adoptado.