La Laguna cierra la playa de Bajamar por contaminación de aguas fecales

El Ayuntamiento de La Laguna ha procedido este miércoles al cierre temporal de la playa de Bajamar después de que una inspección sanitaria detectara un episodio de contaminación por enterococos que afecta a la calidad de las aguas.
Se ha decretado la prohibición temporal del baño durante 24 horas como medida preventiva, a la espera de conocer los resultados de los nuevos análisis realizados en la zona.
La institución local señala que se trata de un episodio de contaminación de corta duración. No obstante, ante la presencia de enterococos, se ha optado por impedir el acceso al agua hasta comprobar que las condiciones son adecuadas para el baño.
La previsión del Ayuntamiento es disponer este jueves de los resultados de las nuevas muestras. Será entonces cuando se determine si la playa puede volver a utilizarse con normalidad o si es necesario mantener la prohibición.
Bajamar es uno de los principales espacios de baño de la costa de La Laguna y registra una importante afluencia de vecinos y visitantes, especialmente durante los meses de verano.
Hasta que se conozcan los nuevos análisis, el Ayuntamiento mantiene la recomendación de no bañarse en la zona afectada y permanecerá atento a la evolución de la calidad del agua.