Bajamar despide el verano con una jornada de música, gastronomía y cerveza con entrada gratis

Bajamar se prepara para despedir el verano con una nueva edición de Bajamar Endless Summer. La cita será el próximo sábado, 29 de agosto, en las piscinas naturales de esta localidad de La Laguna, dentro de una nueva parada del Boncho Tour. La jornada será gratuita y se celebrará entre las 14:00 y las 00:00 horas.
La música será uno de los principales reclamos de esta séptima edición. La programación arrancará a las 14:00 horas con la sesión de la DJ Belinda y continuará con las actuaciones de Beat Creator, Las Mellizas y We Are Trash. La Maldita será la encargada de cerrar el programa musical, entre las 22:00 y las 00:00 horas.
Música, gastronomía y artesanía en Bajamar
La propuesta volverá a combinar música, gastronomía, cerveza y ocio en el entorno de las piscinas naturales de Bajamar. El encuentro contará también con un mercado de artesanía y diferentes espacios gastronómicos.
La oferta incluirá cervezas y mojitos, además de alternativas adaptadas a diferentes preferencias alimentarias. Habrá un puesto sin gluten, opciones veganas y una zona dedicada a los productos dulces.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna colabora en una celebración que alcanza ya su séptima edición y que se ha incorporado al calendario de actividades de final de verano de Bajamar.
Una jornada junto al mar
Las piscinas naturales de Bajamar volverán a ser el escenario de esta jornada, que aprovechará el entorno costero de la localidad para combinar las actividades con el disfrute al aire libre.
El encuentro se prolongará durante diez horas, desde las 14:00 hasta la medianoche, con una programación diseñada para reunir música, gastronomía y ocio junto al litoral de La Laguna.
La organización mantiene además una iniciativa vinculada al cuidado de la costa. El domingo 30 de agosto, un día después del evento, se llevará a cabo una nueva limpieza del litoral junto al comando de Cerveza Dorada ‘Por un Boncho Limpito’.
Esta acción busca reforzar el compromiso medioambiental del Boncho Tour y promover el cuidado de los espacios costeros después de la celebración.