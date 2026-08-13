Prohibidas estas cajas de pizza y los sobres de ketchup y azúcar: entra en vigor la ley europea de envases

El nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) de la Unión Europea ha entrado en aplicación obligatoria este miércoles en todos los Estados miembros, entre ellos España.
La normativa, diseñada para impulsar la economía circular y reducir de forma paulatina la generación de basura de recipientes de aquí a 2040, introduce restricciones inmediatas para la industria agroalimentaria y fija un calendario estricto que cambiará el etiquetado, la hostelería y las compras en supermercados.
La medida de mayor impacto inmediato es la prohibición de las sustancias PFAS (compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquiladas) en envases que estén en contacto directo con alimentos o bebidas.
Estos químicos sintéticos, utilizados habitualmente para repeler el agua y las grasas en cajas de pizza, vasos de papel recubiertos y envoltorios de comida rápida, no podrán volver a fabricarse si superan los límites de 25 partes por billón (ppb) para un PFAS individual o 250 ppb para el conjunto de estas sustancias. Los envases comercializados con anterioridad a esta fecha podrán agotarse en el mercado.
Adiós a las monodosis y los plásticos en la fruta
El reglamento comunitario sustituye a la antigua directiva de reciclaje de 1994 y despliega sus exigencias en varias fases. A partir del 12 de febrero de 2027, la restauración y la venta de comida para llevar deberán permitir por ley que los consumidores utilicen sus propios recipientes para transportar alimentos y bebidas.
Un año después, el 12 de febrero de 2028, los establecimientos estarán obligados a ofrecer una opción de envase reutilizable mediante un sistema de depósito y devolución, cuya fianza estimada por entidades del sector como Ecoembes rondará los 10 céntimos por envase. En esa misma fecha pasarán a ser compostables las bolsas de té, las cápsulas de café y las pegatinas colocadas en frutas y hortalizas.
Para el 1 de enero de 2030, la ley prohibirá comercializar frutas y verduras frescas empaquetadas en plástico en formatos inferiores a 1,5 kilogramos, eliminará las anillas plásticas para agrupar latas y erradicará las monodosis de plástico de un solo uso (salsas, azúcar o aceites) en el canal de hostelería, restauración y cafeterías (Horeca). No obstante, los formatos individuales sí podrán seguir vendiéndose en supermercados para el consumo doméstico.
Nuevo etiquetado europeo y exigencias para las empresas
Para garantizar la reciclabilidad, la norma europea introduce una clasificación de calidad de los materiales en tres niveles (A, B y C) y establece que ninguna empresa podrá comercializar un producto sin la correspondiente Declaración de Conformidad UE (DoC). La contribución económica de las empresas dependerá del nivel de reciclabilidad de sus empaquetados, y para 2038 solo se admitirán envases elaborados con al menos un 80% de material reciclado.
Asimismo, a partir de agosto de 2028 se implantará un etiquetado europeo armonizado que asociará colores y símbolos específicos entre el producto y los contenedores de reciclaje para simplificar la separación por parte del ciudadano. La patronal alimentaria FIAB ha valorado la unificación de criterios en todo el mercado único, aunque ha advertido sobre el elevado esfuerzo inversor que requiere la adaptación de la industria y la necesidad de aplicar periodos transitorios para evitar duplicidades normativas con la legislación nacional en España
Cronograma de la ley europea de envases
- Desde el 12 de agosto: Prohibidos los PFAS químicos en envases alimentarios.
- Desde el 12 de febrero de 2027: Obligación de aceptar recipientes traídos por el cliente.
- Desde el 12 de febrero de 2028: Alternativa reutilizable obligatoria y nuevo etiquetado.
- Desde el 1 de enero de 2030: Fin a los plásticos de un solo uso en frutas de menos de 1,5 kg y monodosis en hostelería