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Manu Arroyo, influencer, se sorprende al recibir pan con alioli de entrante: “Esto solo pasa en Canarias”

Un gesto habitual en muchos restaurantes de Canarias que sorprendió al creador de contenido
El influencer Manu Arroyo cuando le traen el pan con alioli. DA
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El influencer Manu Arroyo ha compartido en TikTok un vídeo durante su visita a Gran Canaria en el que muestra su experiencia gastronómica en un establecimiento de la Isla. Uno de los primeros detalles que llamó su atención llegó nada más sentarse a la mesa.

Antes incluso de comenzar a pedir la comida, le llevaron pan acompañado de alioli. Un gesto habitual en muchos restaurantes de Canarias que sorprendió al creador de contenido.

“Esto solo pasa en Canarias. Me lo comía de un bocado”, comenta Manu Arroyo en el vídeo mientras muestra el pan con alioli que le habían servido.

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@manuarroyo06

que bien se come aquí

♬ sonido original – manuarroyo06

La experiencia continuó con algunos de los platos más conocidos de la gastronomía canaria. Entre ellos, el influencer degustó unas papas arrugadas acompañadas de mojo y queso asado con mojos.

La reacción de Manu Arroyo fue positiva y destacó especialmente la comida que encontró durante su visita a Gran Canaria: “Con la comida ya te ganan”.

La publicación ha permitido a sus seguidores conocer parte de la gastronomía que el influencer pudo probar durante su estancia en la Isla, con especial atención a algunos de los platos más reconocibles de Canarias.

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