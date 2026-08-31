Mercadona cambia su horario en septiembre: cerrará antes en estas tiendas

Mercadona recupera en septiembre su horario habitual de invierno tras las modificaciones aplicadas durante el verano en parte de sus establecimientos. El cambio supondrá que las tiendas que han ampliado su apertura hasta las 22:00 horas adelanten el cierre en 30 minutos y vuelvan, con carácter general, al horario de 09:00 a 21:30 horas de lunes a sábado.
Mercadona recupera el horario de invierno
Durante los meses de julio y agosto, la cadena de supermercados ha ampliado el horario en determinados establecimientos para adaptarse al aumento de clientes durante la temporada de verano. En algunas zonas, especialmente turísticas, las tiendas han permanecido abiertas hasta las 22:00 horas.
Esta ampliación finaliza con el cierre del periodo estival. A partir de septiembre, los establecimientos que hayan aplicado ese horario recuperarán su jornada habitual, con cierre a las 21:30 horas.
El cambio afecta especialmente a los clientes que suelen acudir al supermercado a última hora de la tarde. Quienes hayan aprovechado durante el verano la apertura hasta las 22:00 horas tendrán que adelantar sus compras a partir de septiembre.
También terminan las aperturas especiales
Con el final del horario de verano también concluyen las aperturas extraordinarias que algunos establecimientos han aplicado durante los domingos por la mañana debido a la elevada afluencia de clientes.
La política general de Mercadona contempla el cierre de sus supermercados los domingos y festivos, aunque existen excepciones vinculadas a determinadas fechas y ubicaciones.
Por este motivo, el horario no tiene por qué ser idéntico en todas las tiendas. La compañía modifica la apertura de algunos establecimientos en función de la ubicación, los festivos y otras circunstancias concretas.
Cómo consultar el horario de cada supermercado
Los clientes pueden comprobar el horario de su establecimiento antes de desplazarse a través del buscador de tiendas de Mercadona. La herramienta permite localizar los supermercados introduciendo el código postal y consultar sus horarios de apertura y cierre.
Esta comprobación resulta especialmente recomendable en septiembre, ya que pueden existir diferencias entre establecimientos y modificaciones puntuales relacionadas con festivos locales, autonómicos o nacionales.
En Canarias, donde septiembre mantiene una importante actividad turística en numerosas zonas, conviene consultar directamente el horario del supermercado concreto. El horario general de 09:00 a 21:30 horas no implica que todos los establecimientos tengan exactamente la misma jornada.