¿Tendrán que hacer la mili los nacidos en 2008? Esto dice el BOE

La publicación de nuevas plazas para las Fuerzas Armadas ha generado confusión sobre una posible vuelta del servicio militar obligatorio en España. Sin embargo, los jóvenes nacidos en 2008 no están llamados a incorporarse al Ejército en septiembre de 2026. La norma aprobada por Defensa contempla, entre otras modalidades, plazas para reservistas voluntarios, de acceso voluntario.
El origen de la confusión está en el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de marzo. Esta norma establece la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas y fija un máximo de 500 para adquirir la condición de reservista voluntario.
La cifra no supone la recuperación de la antigua mili ni implica un llamamiento obligatorio para todos los jóvenes que cumplen 18 años durante 2026.
Los nacidos en 2008 no tienen que incorporarse al Ejército
Los jóvenes nacidos en 2008 cumplen 18 años a lo largo de este año. Al alcanzar la mayoría de edad podrán presentarse a determinadas convocatorias de las Fuerzas Armadas si cumplen los requisitos establecidos. Pero poder presentarse a una convocatoria no significa tener que hacerlo.
El Real Decreto no establece una incorporación colectiva de esta generación ni fija septiembre de 2026 como fecha para un supuesto regreso del servicio militar obligatorio. Tampoco recoge una orden para que los jóvenes de esa edad tengan que acudir a filas.
La norma forma parte de la planificación anual de personal de las Fuerzas Armadas y contempla diferentes vías de acceso, entre ellas el ingreso directo, la promoción interna y plazas relacionadas con tropa y marinería, Guardia Civil y personal permanente.
Qué son las 500 plazas de reservistas voluntarios
Una de las modalidades incluidas en la planificación es la de reservistas voluntarios, con un máximo de 500 plazas.
Esta figura permite a ciudadanos que lo soliciten aportar temporalmente sus conocimientos, capacidades y experiencia a las Fuerzas Armadas. Para acceder es necesario participar en la correspondiente convocatoria y superar el proceso de selección.
Los aspirantes pueden optar por el Ejército, la Armada o los cuerpos comunes, de acuerdo con las plazas disponibles y los requisitos establecidos.
En caso de obtener una plaza, el compromiso inicial puede ser de tres años. Durante los periodos de activación previstos, los reservistas pueden participar en actividades de formación, perfeccionamiento o en otras funciones relacionadas con las necesidades de las Fuerzas Armadas.
Por tanto, no se trata de un sistema por el que el Estado llame automáticamente a todos los jóvenes al cumplir 18 años.
La mili permanece suspendida desde 2001
La diferencia resulta clave porque el servicio militar obligatorio y el sistema de reservistas voluntarios son figuras distintas.
La antigua mili quedó suspendida en España en 2001. La existencia de nuevas plazas para reservistas voluntarios no implica que el servicio militar obligatorio haya sido recuperado.
Un joven nacido en 2008 puede, si cumple las condiciones, presentarse voluntariamente a una convocatoria de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no existe en el Real Decreto 170/2026 una obligación para que toda esa generación se incorpore al Ejército.
La confusión procede, por tanto, de presentar una convocatoria voluntaria de plazas militares como si se tratara de un nuevo llamamiento obligatorio. Son procedimientos diferentes y con requisitos distintos.