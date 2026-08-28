Muere el rey Harald V de Noruega: estuvo hospitalizado en Tenerife

El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.
“Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald”, ha anunciado la Casa Real noruega en un breve comunicado, en el que ha afirmado que el monarca “falleció en paz a las 6.35 horas del viernes 28 de agosto, en el Hospital Universitario de Oslo”.
El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado hace once días por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica, tal y como confirmó la Casa Real, que desde entonces apuntó a un empeoramiento de su estado de salud, lo que llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda duarnte la jornada del jueves.
Hospitalizado en el Hospiten Sur de Tenerife
El rey Harald V de Noruega, estuvo hospitalizado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife tras sufrir una infección acompañada de deshidratación mientras se encontraba de vacaciones privadas durante el mes de febrero, junto a la reina Sonia.
El ingreso se producía unos días después de que la institución difundiera una imagen con motivo de su cumpleaños. El médico personal del rey Harald llegó a viajar a Tenerife para asistir al personal sanitario local.