Muere a los 56 años el actor Francesc Garrido, conocido por ‘Sé quién eres’ y ‘Mar adentro’

El actor Francesc Garrido ha fallecido este lunes a los 56 años a causa de un infarto, según han informado fuentes del sector del cine a EFE. El intérprete catalán desarrolló durante más de tres décadas una carrera vinculada al teatro, el cine y la televisión, con trabajos como Sé quién eres, Mar adentro, Smoking Room y La novia gitana.
Garrido nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1969 y comenzó su trayectoria profesional en el teatro en 1990, con la obra Alfons Quart. Seis años después debutó en televisión con la serie Estació d’enllaç. En 1999 dio el salto al cine con La ciudad de los prodigios.
Una trayectoria entre el teatro, el cine y la televisión
Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), Garrido construyó una carrera marcada por la variedad de registros y por su presencia tanto en producciones catalanas como españolas.
En televisión alcanzó especial popularidad en 2017 con Sé quién eres, donde interpretó al abogado Juan Elías. También participó en series como La novia gitana, El tiempo entre costuras, Isabel, Gran Reserva y Jaguar.
Su trayectoria cinematográfica incluye títulos como Mar adentro, de Alejandro Amenábar; Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín; Alatriste y Smoking Room. Por esta última película recibió la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga.
En 2026 había participado además en El anfitrión, película protagonizada por Willem Dafoe, y mantenía otros proyectos pendientes de estreno.