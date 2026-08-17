Aviso del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la nueva tasa de basura: no hay que pagarla todavía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aclarado a la ciudadanía que, aunque las notificaciones de la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos ya están llegando a los domicilios, el periodo voluntario de pago no comenzará hasta el próximo mes de septiembre.
El plazo se mantendrá abierto hasta noviembre para ofrecer un margen más amplio a las familias, resolver incidencias y permitir la solicitud del pago fraccionado.
Esta medida responde al cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una normativa estatal de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de España.
El nuevo marco legal modifica el cálculo del recibo, que ahora variará según el valor catastral del inmueble y el número de personas empadronadas en la vivienda.
Bermúdez anuncia bonificaciones
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha manifestado su rechazo al despliegue de esta regulación nacional. “El Ayuntamiento está obligado a aplicar una normativa estatal con la que no comparte ni la forma ni los plazos en los que se ha desarrollado”, ha aseverado el regidor municipal, recordando que Santa Cruz de Tenerife ha mantenido durante más de 15 años una política de contención fiscal con una de las tasas de residuos más bajas del país.
Para paliar el impacto económico en los hogares de la capital tinerfeña, el Consistorio ultima un catálogo de bonificaciones fiscales. Se tendrán en cuenta variables como la situación socioeconómica familiar, la distancia de la vivienda a los contenedores o los usos específicos del inmueble.
Sin cargo automático y con descuento por domiciliación
Por su parte, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, ha reiterado que el retraso del calendario al periodo septiembre-noviembre busca que la población “pueda planificar el pago con tranquilidad”.
El edil ha recordado que el cobro no se ha ejecutado de forma automática en las cuentas bancarias de los contribuyentes —a pesar de tener otros impuestos domiciliados— porque la legislación exige una notificación individual y fehaciente al tratarse de una modificación sustancial del tributo.
Asimismo, la administración municipal ha habilitado la opción de preparar la domiciliación bancaria del recibo de cara al ejercicio 2027, lo que permitirá a los vecinos acogerse a una bonificación del 5% en la cuota tributaria.
La información detallada sobre plazos y atención presencial o telemática se encuentra disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento.