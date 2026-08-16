Abre un nuevo restaurante con nombre de guachinche en Tenerife, aunque no lo sea

Un nuevo establecimiento gastronómico acaba de incorporarse a la oferta de La Laguna. Se trata de Guachinche El Bandido, situado en Camino del Medio, en Los Baldíos, y cuya reciente apertura ha sido compartida en TikTok por Guachinches Modernos.
Aunque el local lleva la palabra guachinche en su nombre, los propios creadores de contenido advierten desde el comienzo de que no se trata de un guachinche tradicional. “En cuanto al nombre ya sabemos el hate”, reconocen con humor antes de mostrar algunos de los platos que forman parte de su propuesta.
La pareja comienza la visita con una ensalada del verano, caracterizada por incorporar abundante fruta de temporada. A continuación prueban una ropa vieja de pulpo y unas bolas de morcilla dulce, antes de pasar a una bandeja de carne acompañada de papas.
“Está muy buena”, aseguran durante la degustación de la carne.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 @guachincheelbandido abre hoy sus puertas y le deseamos mucha suerte. Emprender hoy en día es de valientes y seguro que será todo un éxito porque tienen experiencia y buena comida. En cuanto al nombre ya sabemos el hate😂 nosotros no le ponemos el nombre a los negocios 🙇🏾♂️ ♿️Está adaptado 📍Camino del medio, Los Baldíos, La laguna ⏰Abre todos los días ☎️ 822 29 70 16 . #guachinche #losrodeos #dondecomertenerife #dondecomercanarias #lalaguna ♬ sonido original – Jonay&Joana
El plato estrella de Guachinche El Bandido
Uno de los platos que más llama la atención es el denominado solomillo El Bandido, una contundente elaboración que combina papas fritas, huevo, gambas, carne y manzana caramelizada.
Una mezcla poco habitual que se presenta como una de las especialidades de la casa y que completa una carta alejada de la propuesta más clásica que suele encontrarse en los guachinches tradicionales de Tenerife.
Para terminar, Guachinches Modernos opta por uno de los postres más conocidos: una tarta de la abuela, que llega a la mesa “con su galleta María incluida”.
La apertura de Guachinche El Bandido suma así una nueva opción para comer en Los Baldíos, La Laguna, con una carta en la que conviven recetas canarias, carnes y elaboraciones con un toque más moderno.