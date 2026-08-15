La Oktoberfest más antigua de Canarias ya tiene fecha: conciertos, gastronomía y espacio para perros

El municipio de Puerto de la Cruz volverá a convertirse en el epicentro de la cultura alemana en las Islas con la celebración de la 53ª edición de la Semana Bávara-Oktoberfest. El evento, organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) del municipio tinerfeño, se desarrollará del 23 al 30 de agosto con una amplia agenda de actividades musicales, culturales y gastronómicas en diversos puntos de la ciudad.
La fiesta culminará con el tradicional Oktoberfest Puerto de la Cruz en la explanada del muelle, cita que concentrará la actividad principal del 28 al 30 de agosto. Se trata de una de las celebraciones de inspiración alemana más antiguas de Canarias, consolidada tras más de cinco décadas como un referente cultural y turístico que une al Archipiélago con Alemania.
La presentación oficial de la programación se celebró en el hotel Silken Saaj Maar con la presencia de representantes institucionales y empresariales. En el acto participaron la presidenta del CIT portuense, Ulrike Schmidt; el concejal de Fiestas, Javier González; el edil de Servicios, Alonso Acevedo; la directora insular de Estrategias Turísticas, Sonia Pagés; y representantes de empresas patrocinadoras como Viajes Canarias Europa e Incabe (Paulaner).
Conciertos, pasacalles y la cerveza oficial de Múnich
Durante la gran cita del muelle, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía típica bávara y de la cerveza Paulaner Oktoberfest Bier, la bebida original utilizada en la fiesta tradicional de Múnich. Sin embargo, la propuesta del CIT busca extender la dinamización económica a todo el municipio durante la semana previa.
La agenda arrancará el domingo 23 de agosto con un concierto inaugural en el Lago Martiánez. A lo largo de la semana, las orquestas alemanas ofrecerán pasacalles por el casco de la Isla, a los que se sumará una actuación musical en la nueva Terraza Mirador Costa Martiánez —una de las novedades de esta edición— y el habitual recorrido del tren turístico de Loro Parque.
Regresa la ‘Dogtoberfest’ y las actividades familiares
El cierre del evento, previsto para el domingo 30 de agosto, incluirá una nueva edición de la Dogtoberfest. Esta iniciativa está adaptada para que las familias acudan con sus mascotas a la explanada del muelle, espacio que dispondrá de zonas de sombra, bebederos y medidas de convivencia responsable.
La jornada final se completará con talleres infantiles y propuestas orientadas a todos los públicos, reforzando el carácter familiar e intergeneracional de una fiesta histórica en la Isla de Tenerife.