¡Pato al agua! La inesperada visita que sorprende a los bañistas de Radazul

Lo que parecía una jornada normal de playa en pleno mes de agosto terminó dejando una imagen poco habitual en Radazul, en el municipio de El Rosario. Los bañistas que disfrutaban del mar se encontraron con un visitante inesperado: un pato nadando tranquilamente junto a la costa.
La presencia de este pato no tardó en llamar la atención de quienes se encontraban en la zona. Entre el habitual ambiente veraniego, el pato se convirtió durante unos minutos en uno de los protagonistas de la jornada.
@laurapzurita Un pato en radazul 😮 #radazul #tenerife #surprise ♬ Electric Storm Fury – Noah Johnson
Lejos de mostrarse incómodo por la presencia de personas, el ave permaneció en el agua y se desplazó por la zona con aparente tranquilidad, provocando sorpresa y curiosidad entre los bañistas que observaban la escena.
La estampa resulta especialmente llamativa por tratarse de una de las zonas de baño más frecuentadas del litoral de El Rosario durante el verano. En pleno agosto, Radazul suele registrar una importante afluencia de vecinos y visitantes que buscan aprovechar las buenas condiciones del mar.
Esta vez, sin embargo, la habitual postal veraniega contó con un protagonista inesperado. La aparición del pato dejó una de esas imágenes curiosas que rompen con la rutina de un día de playa y que rápidamente llaman la atención de quienes tienen la suerte de presenciarlas.