Buscan a Pedro Pablo, una persona mayor desaparecida en Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado este domingo colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M. M., de 71 años, una persona mayor desaparecida desde el pasado 7 de agosto de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Pedro Pablo mide 1,80 metros, es de constitución normal, y tiene el pelo canoso y los ojos marrones.
La experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 o al 062 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.
Qué hacer si tiene información sobre la desaparición
La Policía Nacional insiste en la importancia de la rapidez ante este tipo de alertas en Canarias. Si ha visto a Juan Pablo G.M. o dispone de algún dato relevante, puede comunicarlo mediante las siguientes vías oficiales:
- Teléfono de emergencias 091 (Policía Nacional).
- Teléfono de emergencias 112 (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias).
- Asociación SOS Desaparecidos a través de los teléfonos de asistencia activa las 24 horas: +34 649 952 957 o +34 644 712 806.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.