La tinerfeña Vanesa, la ‘única’ patrona de un barco de pesca artesanal: “Desafía los estereotipos”

Hay trabajos que sorprenden cuando se conocen de cerca. Es el caso de Vanesa, una pescadora de Tenerife que se embarca como marinera y patrona en un barco de pesca artesanal de artes menores. Su historia ha llamado la atención en TikTok, donde ha compartido un vídeo sobre su profesión y su día a día en el mar.
La publicación, difundida desde el perfil @vanesaprofisherman, presenta a Vanesa como la única pescadora de Tenerife que se embarca en un barco de estas características.
Más allá de esa afirmación, lo que sí muestra la publicación es una realidad poco habitual para muchos: una mujer al frente de una actividad pesquera tradicional, saliendo al mar y asumiendo también las funciones de patrona.
De trabajar en una popular cadena de hamburgueserías a ganarse la vida en el mar
Una persona que asegura haber trabajado con Vanesa recuerda su etapa anterior como empleada de una famosa cadena de hamburgueserías y destaca que ya entonces era una compañera especialmente valorada.
El comentario ha servido para poner el foco en el cambio de vida que representa pasar de trabajar en la hostelería a embarcarse en un barco pesquero.
El vídeo también ha recibido mensajes de apoyo de otros usuarios, con aplausos y comentarios de reconocimiento hacia su trabajo.
Una mujer al frente de un oficio tradicional
La pesca de artes menores agrupa diferentes modalidades de pesca de carácter artesanal y con embarcaciones de menor tamaño.
Es una actividad que exige conocimientos sobre el mar, las artes de pesca, las condiciones meteorológicas y el manejo de la embarcación.
En el caso de Vanesa, la particularidad que destaca la publicación es que no se limita a formar parte de la tripulación. También ejerce como patrona, una responsabilidad que implica estar al frente de la navegación del barco.
La escena resulta especialmente llamativa porque muestra una profesión que muchas personas todavía asocian principalmente a los hombres.
Vanesa aparece, en cambio, desarrollando con normalidad una actividad que requiere experiencia y conocimiento del entorno marítimo.
Los comentarios también cuentan la historia
La publicación acumula decenas de comentarios y, entre los mensajes de apoyo, aparece también una pequeña ‘discusión’ sobre si Vanesa es realmente la única mujer de Tenerife que ejerce como patrona y pescadora.
No obstante, su historia resulta interesante por algo más sencillo. Una mujer ha convertido el mar en su lugar de trabajo y ejerce como marinera y patrona en la pesca artesanal. Y su rutina, poco conocida para buena parte de la población, ha terminado llegando a miles de personas a través de un vídeo en redes sociales.
El caso también pone rostro a un oficio tradicional que continúa formando parte de la actividad económica y marítima de Tenerife.