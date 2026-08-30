El Costa Adeje Tenerife Egatesa post Natalia Ramos: una plantilla con licencia para soñar

El Costa Adeje Tenerife Egatesa arranca un nuevo curso con el objetivo inicial de dejar dos equipos por debajo y seguir una temporada más en la élite del fútbol patrio femenino. La realidad es que desde hace años el CD Tenerife femenino llega al campamento base de los 30 puntos con holgura, para luego marcarse el objetivo de quedar lo más arriba posible en Liga, y llegar lejos en la competición copera.
Y es que año tras año el Costa Adeje Tenerife Egatesa cuenta con mejores jugadoras para poder competir, en una Liga cada vez más exigente por el potencial de la mayoría de sus rivales. El director deportivo, Jordi Torres, ha trabajado a destajo en el actual mercado para reforzar todas las líneas del equipo con ocho caras nuevas: Lys Tiwa (Lekié Football Filles), Ari Mingueza (Granada), Alba Pérez (Granada), Henar Muiña (Deportivo), Erika González (Levante UD), Natalia Padilla (Bayern de Múnich), Marína Martí (Valencia CF), y la canterana Noelia Salazar (CD Tenerife femenino B).
Por contra han causado bajas jugadoras de calado en la plantilla blanquiazul: Natalia Ramos (Liverpool), Paola Hernández (Servette), Clau Blanco (Sevilla) y Sakina Ouzraoui (Madrid CFF). En menor medida, por los pocos minutos que disfrutaron la temporada pasada, Sandra Castelló (Sevilla), Claudia Iglesias Bicho (Espanyol) y María Estella.
El once tipo estaría conformado por Noelia Ramos o Nay Cáceres, bajo los palos. Aleksandra y Aithiara en los carriles derecho e izquierdo; en el eje central de la defensa, Patri Gavira, Elba Vergés y Fatou Dembelé; en la sala de máquinas Ari Mingueza, Érika González, Pola y Violeta Quiles, y en punta de lanza Natalia Padilla y Carlota Suárez.
Desde el CD Tenerife femenino también se afronta el nuevo curso con la máxima ilusión, pero con la idea de dejar atrás cualquier comparación con el ejercicio anterior. El presidente del equipo femenino, Sergio Batista, puso el foco en el presente y en la importancia de comenzar paso a paso.
“El primer partido es el más complicado por ser el primero y además nos toca el FC Barcelona, pero tenemos esa ilusión de ir a Barcelona y hacer un buen papel. Cada temporada es diferente y debemos centrarnos en el primer partido y después en el siguiente”, explicó.
Buena parte de la permanencia del Costa Adeje Tenerife Egatesa pasa por el Factor Heliodoro donde las guerreras contarán con el apoyo de miles de aficionados que las animarán en busca del triunfo.
El CD Tenerife femenino inicia así una nueva andadura en Liga F Moeve con un vestuario preparado para volver a competir al máximo nivel, con nuevos retos por delante, y con la ambición de seguir dando pasos en una competición de lo más exigente.