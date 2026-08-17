Popeyes lanza un ‘dipper’ de mojo rojo exclusivo en Canarias: 500 salsas gratis mañana en estos sitios

La multinacional de restauración Popeyes refuerza su presencia en el Archipiélago con la incorporación a su carta del nuevo Dipper Mojo Rojo, una salsa desarrollada en exclusiva para sus locales en las Islas e inspirada en la receta tradicional de la gastronomía canaria. La propuesta supone la primera referencia regional de la marca dentro de su gama de aderezos en España.
El nuevo producto estará disponible a partir de este martes, 18 de agosto, en todos los establecimientos de la franquicia en el Archipiélago. La elaboración combina ingredientes característicos como ajo, comino, pimentón dulce y picante, aceite, vinagre y sal, manteniendo la base de la receta autóctona adaptada al catálogo de la cadena.
500 dippers gratis en Tenerife y Gran Canaria
Con motivo del estreno, la compañía activará una promoción especial este martes 18 de agosto mediante el reparto gratuito de 500 Dippers de Mojo Rojo repartidos entre Tenerife y Gran Canaria. La iniciativa entregará una unidad sin coste a las primeras 100 personas que acudan a cada uno de los cinco restaurantes seleccionados.
Restaurantes participantes en la promoción:
- Tenerife: Centro Comercial La Villa, en La Orotava.
- Gran Canaria: Centro Comercial Atlántico Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), Centro Comercial La Mareta (Telde), Centro Comercial La Ballena y el local situado en la calle Triana, 103 (Las Palmas de Gran Canaria).
Apuesta por la identidad local
La salsa se comercializará en un formato individual de 100 gramos, concebido para acompañar la oferta habitual de la cadena, como tiras de pollo crujiente, alitas, nuggets o patatas. Con esta incorporación, la entidad busca adaptar su catálogo a las preferencias del consumidor canario.
“Canarias cuenta con una identidad gastronomica única y queríamos rendir homenaje a uno de sus sabores más representativos; damos un paso más en nuestra apuesta por conectar con los gustos de nuestros clientes en las Islas“, ha afirmado Laura Becerril, directora de Marketing de Popeyes España.