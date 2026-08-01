Buscan a los propietarios del mamotreto de Añaza para cobrarles 3 millones de euros de su demolición

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha reconocido que el derribo del edificio de 22 plantas que fue abandonado en el litoral de Añaza, más conocido como el mamotreto de Añaza, es “una asignatura pendiente que hay que culminar cuanto antes”. El regidor ha recordado que la infraestructura, construida hace más de 50 años para albergar un hotel, es “una propiedad privada”, por lo que desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino se sigue trabajando con los consulados para buscar a los más de 400 dueños, la mayoría extranjeros, a quienes hay que notificar el expediente de expropiación como paso legal indispensable.
Bermúdez afirmó que “el dinero para derribarlo lo tenemos, 3 millones de euros, pero aún falta un procedimiento administrativo clave para su demolición, que es la notificación a todos los propietarios, para así poder registrar la propiedad a nombre del Ayuntamiento. Vamos a invertir dinero en demoler este edificio privado, algo que tendrían que haber hecho sus propietarios, a quienes posteriormente habrá que pasar la factura de este coste”.
El regidor lamentó la pérdida de vidas que se ha cobrado en los últimos años esta infraestructura en Añaza, la cual, pese a no ser propiedad del Ayuntamiento, fue vallada en su perímetro exterior. Un cerramiento que ha sido vandalizado en muchas ocasiones y, por lo tanto, no ha logrado disuadir del riesgo de acceder a su interior. Por ello, la pasada semana, el Consistorio comenzó a ejecutar obras de urgencia para blindar el mamotreto y evitar nuevos accidentes y la pérdida de vidas hasta que de una vez sea demolido.
“Estamos ejecutando las obras para eliminar las rampas que conectan las plantas 0 y 4, la retirada del acopio de tierra que permite acceder por la planta sexta y reforzar los cerramientos exteriores. Unos trabajos para los que se invertirán más de 112.000 euros. En octubre, cuando finalice las actuaciones urgentes, confío en que se logre evitar el acceso de más personas a su interior. Nunca hay garantía al 100% de que alguien pueda volver a entrar, lo que ocurrirá cuando lo demolamos”, añadió.
El hotel abandonado es un esqueleto de hormigón concebido en el año 1973, aunque las obras se frenaron al año siguiente después de la quiebra de la empresa alemana que lo impulsaba.