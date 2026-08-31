El PSOE culpa a Lemes de “perder” el centro educativo especial para Arona

El PSOE de Arona denunció ayer que el municipio se queda sin el Centro de Educación Especial y residencia escolar previstos en Parque La Reina dentro del Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del sur de Tenerife. La Consejería de Educación ha comunicado la retirada del proyecto porque no se ha producido la cesión del suelo necesaria para construirlo, más de dos años después de que el gobierno de Fátima Lemes aprobara su puesta a disposición y presentara la actuación como un éxito, indica el grupo socialista en un comunicado.
El centro contemplaba 10,6 millones de euros de inversión, 100 plazas educativas y 30 residenciales para reforzar la atención al alumnado de Arona y del sur que necesita enseñanza adaptada y apoyos intensivos para su aprendizaje, comunicación y autonomía.
Este paso atrás -agrega el PSOE aronero- golpea a quienes más apoyo necesitan: alumnado con necesidades educativas especiales y familias que requieren una respuesta pública reforzada. “Las plazas previstas debían ampliar esa atención. Dejar perder este centro es fallar precisamente donde la Administración tiene una responsabilidad mayor: proteger a los más vulnerables y garantizar sus oportunidades”, subrayan los ediles socialistas.
“La alcaldesa debe dar la cara, explicar por qué se ha perdido este proyecto y poner plazos concretos para sacar adelante el centro. Las familias necesitan respuestas y soluciones, no otro anuncio”, exige el portavoz socialista y exalcalde José Julián Mena.
El grupo municipal del PSOE exigirá el expediente completo, las comunicaciones con Educación y los requerimientos y respuestas desde junio de 2024. También reclamará un calendario para completar la cesión y recuperar el proyecto.
“Lemes debe explicar qué quedó pendiente, por qué no se resolvió y cuándo va a solucionarlo. Queremos fechas y compromisos verificables para sacar adelante el centro. Las familias de Arona no pueden seguir esperando”, subraya Mena.
ALCALDESA
Por su parte, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, trasladó un “mensaje de tranquilidad” tras las conversaciones mantenidas con el consejero de Educación y aseguró que “el compromiso del consejero de Educación y de esta alcaldesa con la construcción del Centro de Educación Especial en Arona sigue intacto. Las informaciones que han apuntado a que Arona se queda sin esta infraestructura no son ciertas. El centro se va a construir en Arona y estará ubicado en Parque de la Reina”.
Lemes indicó que la actuación prevista en San Miguel es independiente del proyecto de Arona: “San Miguel de Abona ha puesto a disposición una ubicación para mejorar el centro de educación especial que ya existe en ese municipio. Esta actuación no sustituye ni modifica el proyecto previsto para Arona, que sigue adelante con el mismo compromiso”, explicó.
En la nota de prensa remitida el 26 de agosto por la Consejería de Educación, en manos del PP (el mismo partido que la alcaldesa Fátima Lemes) se indicaba que el nuevo CEE previsto en Arona “se retira de la planificación al no haberse producido la cesión del suelo necesario”.