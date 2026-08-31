Lemes aclara el futuro del Centro de Educación Especial de Parque de la Reina: “Se va a construir”

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, traslada un mensaje de tranquilidad tras las conversaciones mantenidas con el consejero de Educación y asegura que “el compromiso del consejero de Educación y de esta alcaldesa con la construcción del Centro de Educación Especial en Arona sigue intacto. Las informaciones que han apuntado a que Arona se queda sin esta infraestructura no son ciertas. El centro se va a construir en Arona y estará ubicado en Parque de la Reina”.
Lemes aclara que la actuación prevista en San Miguel de Abona es independiente del proyecto de Arona: “San Miguel de Abona ha puesto a disposición una ubicación para mejorar el centro de educación especial que ya existe en ese municipio. Esta actuación no sustituye ni modifica el proyecto previsto para Arona, que sigue adelante con el mismo compromiso”, explica.
La alcaldesa señala que el retraso en la puesta en marcha del proyecto se debe a “trámites de gestión interna de la Consejería de Educación, que debe cumplir unas instrucciones y procedimientos específicos, así como a cuestiones burocráticas y técnicas que requieren la coordinación de ambas administraciones”. En este sentido, destaca que “estamos trabajando mano a mano con la Consejería para completar los trámites que quedan pendientes y avanzar próximamente en el proyecto”.
Fátima Lemes insiste en que “los niños y niñas de Arona que necesiten este recurso tendrán garantizado un Centro de Educación Especial. Se ha producido un retraso derivado de cuestiones administrativas y técnicas, pero el proyecto sigue adelante y Arona contará con esta infraestructura”.
La alcaldesa subraya que el Ayuntamiento “va a seguir defendiendo y trabajando para que Arona cuente con las infraestructuras educativas estratégicas que necesita”, y recuerda que, además del Centro de Educación Especial de Parque de la Reina, “seguimos avanzando en otros proyectos fundamentales para el municipio, como el Centro de Formación Profesional de Los Cristianos”.
“Son infraestructuras que no solo son importantes para Arona, sino para todo el sur de Tenerife y no vamos a permitir que se desvirtúe la planificación prevista para nuestro municipio. Vamos a seguir trabajando junto a la Consejería para que estos proyectos sean una realidad”, concluye Lemes.