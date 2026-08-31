Arona se queda sin el Centro de Educación Especial de Parque La Reina: “La alcaldesa debe explicar por qué se ha perdido este proyecto”

El Centro de Educación Especial (CEE) previsto en Parque La Reina, en Arona, ha quedado fuera de la planificación de infraestructuras educativas de Canarias. El proyecto contemplaba una inversión de unos 10,6 millones de euros, con capacidad para 100 plazas educativas y 30 residenciales.
La retirada se produce después de que no se haya completado la puesta a disposición del suelo municipal necesario para ejecutar la actuación. El proyecto formaba parte del plan de infraestructuras educativas previsto para el sur de Tenerife.
El Ayuntamiento de Arona había aprobado en junio de 2024 poner a disposición de la Comunidad Autónoma una parcela de 11.757 metros cuadrados para construir el centro. El acuerdo plenario especificaba que el terreno, situado en el ámbito del Plan Parcial Cho II, se destinaría a un Centro de Educación Especial.
Un proyecto con 130 plazas previstas
La actuación de Parque La Reina contemplaba un centro con 100 plazas educativas y una residencia escolar con capacidad para otras 30 personas.
El objetivo era ampliar los recursos destinados al alumnado con necesidades educativas especiales en Arona y en otros municipios del sur de Tenerife.
La parcela municipal aprobada para el proyecto tenía una superficie de 11.757 metros cuadrados. El Pleno de Arona aprobó su puesta a disposición con los votos favorables de PP, Coalición Canaria y Más por Arona, mientras que PSOE y Grupo Mixto se abstuvieron.
El acuerdo fue adoptado el 27 de junio de 2024 y debía ser comunicado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para continuar con la tramitación.
El proyecto sale de la planificación
La modificación de la planificación educativa deja fuera la actuación prevista en Arona y plantea un nuevo escenario para este recurso educativo en el sur de Tenerife.
La salida del proyecto se produce después de que la cesión del suelo no llegara a culminarse, según la información facilitada por el Gobierno de Canarias.
La situación contrasta con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Arona en 2024, cuando el Pleno aprobó formalmente poner la parcela a disposición de la Comunidad Autónoma para levantar el centro.
El PSOE exige explicaciones a Fátima Lemes
El PSOE de Arona ha reaccionado a la retirada del proyecto y reclama explicaciones a la alcaldesa, Fátima Lemes.
El portavoz socialista, José Julián Mena, sostiene que el Ayuntamiento debe aclarar por qué no se completó la cesión del suelo y qué actuaciones se realizaron después del acuerdo plenario.
“La alcaldesa debe dar la cara, explicar por qué se ha perdido este proyecto y poner plazos concretos para sacar adelante el centro”, afirma Mena en la nota difundida por el grupo municipal.
Los socialistas también han anunciado que solicitarán el expediente completo, las comunicaciones mantenidas con Educación y los requerimientos y respuestas relacionados con la cesión del suelo desde junio de 2024.
Los socialistas ya plantearon dudas sobre la ubicación
El PSOE recuerda que, durante el Pleno de junio de 2024, sus representantes apoyaron la necesidad de disponer de un Centro de Educación Especial, aunque plantearon estudiar otras posibles ubicaciones.
Según la formación, Raquel García y Francisco Marichal propusieron analizar la alternativa de Tinguafaya-Chayofa, próxima al Hospital del Sur, antes de cerrar definitivamente la ubicación.
Los socialistas sostienen ahora que quieren conocer qué ocurrió después de aquel acuerdo y qué obstáculos impidieron completar la puesta a disposición de los terrenos.
Una actuación que estaba prevista en el sur de Tenerife
El proyecto de Parque La Reina formaba parte de la planificación de nuevas infraestructuras educativas para atender el crecimiento de población y las necesidades de escolarización del sur de Tenerife.
El Ayuntamiento de Arona ya había puesto en marcha en años anteriores otras actuaciones educativas en la zona. Entre ellas figura el IES Parque La Reina, cuya construcción fue impulsada por la Consejería para sustituir las instalaciones modulares existentes. El nuevo instituto abrió sus puertas en el curso 2023/2024.
Ahora, la principal incógnita es si el Centro de Educación Especial de Arona podrá recuperarse mediante una nueva tramitación y con otra parcela o si quedará definitivamente fuera de la planificación.