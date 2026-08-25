La emotiva reacción de Vivian Gutiérrez al escuchar ‘Pasodoble Islas Canarias’ que “eriza los pelos”

La directora canaria Vivian Gutiérrez ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de un vídeo que circula en TikTok. La música y el vínculo con Canarias se convirtieron en protagonistas cuando la Banda Primitiva de Paiporta, junto con la coral de la propia banda y la Coral Benito Villafañe, sorprendieron a la directora al comenzar a interpretar el conocido ‘Pasodoble Islas Canarias’.
El vídeo muestra el instante en el que Gutiérrez descubre lo que está a punto de ocurrir. La interpretación comienza y, al reconocer la melodía, su rostro cambia por completo. La sorpresa inicial da paso a una evidente emoción mientras escucha cómo la formación interpreta una pieza estrechamente vinculada al Archipiélago.
@lesbandesdelaterreta
😱💥 La Banda Primitiva de Paiporta junto con la coral de la banda y la Coral Benito Villafañe quisieron darle esta sorpresa a su directora canaria Vivian Gutiérrez Abreu. 🥰 Ella pensaba que iba a dirigir el himno de la banda, pero lo que no se esperaba es que lo que sonaría sería el pasodoble “Islas Canarias”, porque en este día tan especial e importante, su tierra y su gente tenían que estar presentes.♬ sonido original – Les Bandes de la Terreta
La reacción de la directora canaria no pasa desapercibida. Su expresión refleja la sorpresa y la emoción ante un gesto que une la música con sus raíces y que, además, llega de la mano de una formación valenciana.
La escena ha llamado la atención en redes sociales, donde el vídeo no ha tardado de ser comentado por varios usuarios canarios: “Escuchar eso cuando estás fuera eriza los pelos y te brillan los ojos”.
El pasodoble ‘Islas Canarias’
Compuesto por el músico canario José María Tarridas, es una de las piezas musicales más reconocibles relacionadas con el Archipiélago. Su melodía ha convertido la canción en una referencia habitual dentro y fuera de las Islas.
En este caso, la interpretación tuvo además un significado especial para Vivian Gutiérrez, que no esperaba escuchar la pieza en ese momento. Su cara de sorpresa y la emoción que muestra durante los primeros compases se han convertido en el momento más comentado del vídeo.