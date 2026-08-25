Canarias abre un proceso para estabilizar plazas de profesores de Música: requisitos y plazo

La Consejería de Educación de Canarias ha convocado un procedimiento excepcional de estabilización para el ingreso en los cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y Profesores de Música y Artes Escénicas. La convocatoria, publicada este martes en el BOE, incluye una plaza de la especialidad de Escena Lírica.
Educación en Canarias convoca un proceso excepcional de estabilización
La resolución establece un procedimiento selectivo excepcional mediante concurso para cubrir plazas de los cuerpos docentes de Música y Artes Escénicas. La convocatoria se enmarca en los procesos de estabilización del empleo público y está dirigida a quienes cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El procedimiento contempla el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Entre las plazas incluidas figura una correspondiente a la especialidad de Escena Lírica, vinculada a las enseñanzas artísticas superiores y profesionales de Música.
La selección se realiza mediante un sistema de concurso, por lo que la valoración de los méritos de los aspirantes constituye el elemento central del procedimiento.
Una convocatoria vinculada a la estabilización del empleo público
La convocatoria forma parte de las medidas destinadas a reducir la temporalidad en el empleo público y estabilizar puestos que se encuentran dentro de los supuestos establecidos por la normativa estatal.
Los aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para participar en el procedimiento. Las bases determinan tanto los requisitos de acceso como la documentación que deben presentar los candidatos y los criterios que se utilizarán para valorar sus méritos.
El proceso afecta a cuerpos docentes vinculados específicamente a las enseñanzas de Música y Artes Escénicas, por lo que no se trata de una convocatoria general para profesores de otras especialidades.
Cómo participar en el proceso de Educación de Canarias
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud dentro del plazo establecido en la resolución publicada en el BOE y siguiendo el procedimiento indicado por la Administración educativa de Canarias.
La convocatoria recoge las condiciones que deben cumplir los candidatos, la documentación necesaria y el sistema de valoración correspondiente al concurso.
Los interesados deberán consultar las bases completas antes de presentar la solicitud para comprobar que reúnen los requisitos exigidos para el cuerpo y la especialidad a la que optan.
La resolución publicada este martes establece así un nuevo proceso de estabilización de docentes de Música en Canarias, dentro de las actuaciones dirigidas a reducir la temporalidad en la Administración pública del Archipiélago.