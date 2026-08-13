La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 abrirá el desfile de Notting Hill de Londres

Santa Cruz estará presente en el Carnaval de Notting Hill 2026 gracias a la participación de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026, Carla Castro, en el gran desfile, que se celebrará el próximo 31 de agosto en Londres y que encabezará nuestra soberana junto a una batucada. La participación en esta cita, considerada el mayor festival callejero de Europa y uno de los más relevantes del mundo, forma parte de la estrategia del consistorio capitalino que busca seguir consolidando la posición del Carnaval como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la ciudad.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apuntó que “el Carnaval es uno de los elementos que permiten colocar a nuestra ciudad y a la isla a nivel internacional, y no solamente como un destino de playa y sol, sino también como un destino cultural, musical y vibrante. El hecho de que Carla Castro, con la fantasía de Alexis Santana, esté abriendo el desfile del Carnaval de Notting Hill tiene un altísimo valor promocional y cultural. Es un posicionamiento de Santa Cruz y de Tenerife en un escenario global de primera magnitud”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó que “el hecho de que nuestra reina vaya a estar en Notting Hill es una oportunidad increíble para enseñarle al mundo la grandeza de nuestro Carnaval y exportar lo que somos al exterior, proyectando nuestra fiesta más allá de nuestras fronteras”, a lo que añadió que “el Carnaval es uno de nuestros principales símbolos de identidad, por lo que debemos seguir consolidando su prestigio”.
Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que “esta iniciativa no se trata de una acción puntual, sino de una estrategia cuidada de una marca, Santa Cruz de Tenerife, que se consolida año tras año como un destino turístico vibrante, diverso y culturalmente atractivo. Estamos hablando, además, de un Carnaval que reúne a más de un millón de personas y que cuenta con una enorme cobertura mediática, por lo que el impacto para Santa Cruz y Tenerife es muy importante, especialmente en un mercado como el británico, que es uno de los principales mercados turísticos de nuestra isla”.
Antonio Rosales, CEO de la entidad promotora del proyecto, Rosti Family Group, recordó que esta iniciativa es fruto del trabajo y la colaboración institucional, puntualizando que “haber conseguido la participación de la Reina en Notting Hill es un logro que permitirá proyectar la imagen del Carnaval y Santa Cruz en todo el mundo”.
La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, mostró su gratitud y entusiasmo por asumir este papel como embajadora de la ciudad y de nuestra fiesta: “Es un orgullo representar a Santa Cruz y a nuestro Carnaval en un evento tan importante, espero estar a la altura y ser una buena embajadora de lo que nos hace únicos”.
El diseñador del traje de la Reina en la pasada edición, Alexis Santana, puso en valor “el alto valor artístico, simbólico y cultural que tienen los trajes de las Reinas, que además son de las cosas más espectaculares de la fiesta”, añadiendo que “poder exhibir ese trabajo de tantos meses y tantos artistas que participaron en el diseño de “Icónica” en un evento como este es todo un orgullo para mí y para mi equipo”.
La acción, que se lleva a cabo después de que el CEO del Carnaval de Notting Hill fuese jurado en la gala de la Reina 2026, reafirma el interés de colaboración entre ambos carnavales, fortaleciendo los lazos entre Santa Cruz y Londres.