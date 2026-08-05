Rescatan a 33 migrantes en Canarias de un cayuco que se buscaba desde el domingo

Las embarcaciones Diphda y Navia de Salvamento Marítimo trasladaron al puerto de La Restinga a los 133 ocupantes de un cayuco (entre ellas había seis mujeres y seis menores de edad) de un cayuco localizado a 18 millas al suroeste de La Restinga, en El Hierro, y que se buscaba desde el pasado domingo.
Todos los rescatados son de origen subsahariano, que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional. Dos de esas personas han necesitado ser trasladados al Hospital Insular. Se encuentran estables, pendientes de su evolución.
Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 11 días, desde Bakau (Gambia) y a bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Burkina Faso, Nigeria y Costa de Marfil.
Los tripulantes de este cayuco fueron trasladados a partir de las 18.00 horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en Valverde, donde son atendidos por miembros de la ONG Corazón naranja Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la Isla.
Un buque militar portugués avistó este cayuco el pasado domingo a 195 millas náuticas al sur de El Hierro. Se desplegó un dispositivo de búsqueda para encontrarlo, coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife, y formado por la guardamar Urania y el avión Sasemar 101 y el helicóptero helimer 204, que han rastreado la zona.
Fuentes de Salvamento Marítimo informaron de que el avión Sasemar 101 avistó a la embarcación sobre las 9:20 horas de ayer, a 18 millas al suroeste de La Restinga. Las fotos enviadas por el buque portugués coinciden.
Las Salvamares Navia y Diphda se dividieron las labores de rescate: mientras a la primera subieron una parte de los ocupantes del cayuco, la otra salvamar lo remolcó con el resto de sus viajeros hasta El Hierro. Ambas llegaron al Muelle de La Restinga sobre las 14.00 horas. La guardamar Urania, que realizó labores de apoyo, regresó a su base en Gran Canaria.
Cabe recordar que el pasado domingo falleció un tercer ocupante del cayuco que llegó el pasado 22 de julio con 165 personas a bordo. El joven, menor de 30 años, murió por complicaciones médicas derivadas de la travesía tras ser trasladado del CATE. Anteriormente fallecieron una mujer y un bebé de seis meses trasladado a Tenerife.
Denuncian la precariedad de medios y plantillas en Salvamento Marítimo
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció ayer que las tripulaciones de Salvamento Marítimo continúan operando “sin medios humanos ni materiales” en mitad de crisis humanitarias donde la pérdida de vidas y el coste físico y emocional para quienes las salvan se desconoce o se esconde.
Las embarcaciones, especialmente las Salvamares, continúan sin dotaciones suficientes que permitan que los trabajadores se enfrenten a estos rescates con unas mínimas garantías de seguridad para ellos y para los seres humanos a los que auxilian.
Mientras esto ocurre, el Estado “financia el postureo” regalando gafas de cartón ante el próximo eclipse de sol y consiente políticas que siguen fomentando la inseguridad laboral de sus trabajadores públicos y las muertes en el Mediterráneo y en el Atlántico, “enormes fosas donde miles de personas se dejaron sueños y perdieron a seres queridos”, denuncia CGT.