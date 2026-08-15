Piden ayuda para encontrar a Rocío, desaparecida en Tenerife desde hace 3 meses

La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar a Rocío R. H., de 35 años, desaparecida desde el pasado 1 de mayo de 2026 en el municipio de El Rosario, en Tenerife.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Rocío mide 1,75 metros, es de constitución delgada, y tiene el pelo castaño, largo y liso, y los ojos marrones.
La experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 o al 062 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.
TE PUEDE INTERESAR