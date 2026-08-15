desapariciones

Piden ayuda para encontrar a Rocío, desaparecida en Tenerife desde hace 3 meses

Ante cualquier información sobre su paradero, se ruega contactar con el 091 o el 062
Piden ayuda para encontrar a Rocío, desaparecida en Tenerife desde hace 3 meses
Rocío está desaparecida desde el pasado 1 de mayo de 2026 
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar a Rocío R. H., de 35 añosdesaparecida desde el pasado 1 de mayo de 2026 en el municipio de El Rosario, en Tenerife.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Rocío mide 1,75 metros, es de constitución delgada, y tiene el pelo castaño, largo y liso, y los ojos marrones.

La experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 o al 062 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.

Noticias relacionadas
  1. Localizan en Teno el cuerpo sin vida de un joven desaparecido en TenerifeLocalizan en Teno el cuerpo sin vida de un joven desaparecido en Tenerife
  2. La lista que ‘estremece’ a Tenerife: decenas de desaparecidos en la provincia y algunas desde hace 30 años
  3. Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos: más de 3.300 denuncias en solo un añoCanarias, cuarta región de España con más desaparecidos: más de 3.300 denuncias en solo un año
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas