Rodri, tiktoker asturiano, en su visita a Tenerife: “Lo único que le falta a los guachinches es el aire acondicionado”

Rodri Come, creador de contenido asturiano conocido por sus vídeos gastronómicos, ha vuelto a compartir una nueva experiencia durante su visita a Tenerife. Después de pasar por otros establecimientos de la Isla, entre ellos el Guachinche Ramón, en La Orotava, en esta ocasión se desplazó hasta Casa Santiago, situado en la carretera general de San Andrés-Taganana.
El establecimiento llegó a su ruta por recomendación y la experiencia volvió a dejarle buenas sensaciones, especialmente por la comida, las vistas y, según explicó, por la cercanía con la que está siendo recibido durante su estancia en Tenerife.
@rodricome Hoy nos vamos hasta Guachinche Casa Santiago y solo podemos decir una cosa: qué maravilla de gente y qué maravilla de gastronomía tiene esta isla!! Nos hemos quedado encantados con la cercanía, el cariño y la forma de entender la comida que tienen en Tenerife. Y si hay algo que nos está enamorando especialmente, son estos guachinches de toda la vida, donde la comida tradicional, el producto y las recetas de siempre son los verdaderos protagonistas. Nos da mucha pena saber que algunos de estos lugares están desapareciendo y que, en muchos casos, no hay nadie que continúe con la tradición. Porque cuando cierra un guachinche no solo cierra un negocio… también se pierde un pedacito de la historia y de la cultura de Tenerife. Ojalá entre todos consigamos que estas tradiciones sigan vivas muchos años más. 📍 Guachinche Casa Santiago Carretera General San Andrés–Taganana (TF-12), nº 79, La Cumbre, Santa Cruz de Tenerife Gracias, Tenerife, por recibirnos así y por enseñarnos que detrás de cada plato hay una historia, una familia y muchas generaciones. #tenerife #canarias #comida #turismo #verano ♬ sonido original – rodricome
Nada más comenzar el vídeo, Rodri comenta uno de los pocos inconvenientes que encuentra en este tipo de locales: “Lo único que echo en falta en los guachinches es el aire acondicionado, se pasa mal comer con 40 grados”.
El paisaje también se convierte en protagonista: “Ya solo merece la pena venir hasta aquí por las vistas”.
Garbanzas, papas arrugadas y carne de cabra
La comida comienza con un plato de garbanzas, algo que también llama la atención del creador. “Aquí en Tenerife llaman a los garbanzos, garbanzas”, señala en el vídeo.
Después llegan tomates con aguacate. La valoración vuelve a ser especialmente positiva: “Los tomates aquí son mantequilla”, afirma tras probarlos.
El menú continúa con uno de los platos más reconocibles de la gastronomía canaria, papas arrugadas con mojo, además de un plato de carne de cabra.
Para terminar, Rodri prueba una tarta casera de piña, cerrando así una comida marcada por productos tradicionales y elaboraciones sencillas.
Una cuenta final de 50 euros
Uno de los momentos que más sorprende al creador llega al conocer el precio. La cuenta final asciende a 50 euros, una cifra que vuelve a comparar con lo que, a su juicio, podría costar una comida similar en otros puntos de la Isla.
“Esto en una zona turística habríamos pagado el doble”, concluye.
La publicación se suma a otros vídeos que Rodri Come ha compartido durante su paso por Tenerife, donde está recorriendo distintos establecimientos tradicionales y mostrando tanto la gastronomía local como algunos de los paisajes que encuentra durante su visita.