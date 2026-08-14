El chef de Tenerife que conquistó a Beéle y su equipo con un arroz de ocho horas de elaboración

El chef tinerfeño Samuel Quintero se convirtió en el encargado de cocinar para el cantante colombiano Beéle durante su concierto en la capital tinerfeña. La sorpresa para el cocinero canario llegó al entrar al camerino: el artista internacional ya conocía la fama de sus arroces antes incluso de probar el menú.
Según ha detallado la plataforma gastronómica Dónde Comer en Tenerife, Quintero dispuso de libertad absoluta para elaborar la propuesta culinaria sin exigencias previas por parte del equipo del músico, que actuó el pasado 25 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro del Urban Beach Festival.
Con apenas año y medio de trayectoria al frente de su proyecto de cocina privada, este joven formado en el Hotel Escuela Santa Cruz ha logrado hacerse un hueco en eventos de gran formato en la Isla. Su vinculación con varios miembros del equipo técnico del cantante le abrió las puertas a un servicio clave para consolidar su marca personal.
Dos propuestas de arroz y un caldo de ocho horas
Para la ocasión, Quintero diseñó dos elaboraciones distintas: una paella valenciana tradicional y un arroz de carrilleras ibéricas con alioli de ajos asados de colores, queso parmesano y un caldo infusionado durante ocho horas. Este último plato figura entre las especialidades más solicitadas por los clientes de su marca culinaria.
La acogida por parte del entorno del artista fue inmediata. Dos de los colaboradores más cercanos a Beéle calificaron el plato de carrilleras como “el mejor arroz de carne que se habían comido por el momento”, según relató el propio cocinero.
El plato que el horario impidió servir
Pese al éxito de la jornada, el chef se quedó con el deseo de servir una variante concreta: un risotto de carrilleras. La exigencia técnica de este plato, que requiere ser consumido justo al terminar su preparación, resultó incompatible con la dinámica de un espectáculo musical con miles de espectadores.
Las pruebas de sonido, los preparativos y la incertidumbre en los tiempos del camerino impidieron garantizar que el cantante pudiera comerlo en el momento exacto. Por ello, Quintero adaptó la propuesta a un arroz seco tradicional sin perder la intensidad de sabor.
De los camerinos a la innovación gastronómica en la Isla
Esta experiencia supone un impulso para la carrera de Quintero, quien también ha comenzado a explorar propuestas culinarias de fusión dentro del Archipiélago. Entre sus proyectos recientes destaca la creación del primer arroz de arepa, elaborado junto al creador de contenido @buensaborcanarias, donde combina carne mechada, mini arepas, salsa guasacaca y queso curado sobre una base de paella.
De cara a una futura visita de Beéle a Canarias, el chef tinerfeño ya proyecta una nueva propuesta que incluya un espectáculo de cocina en directo, el risotto de carrilleras pendiente y sus elaboraciones de fusión.