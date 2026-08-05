Santa Cruz vende más de 13.000 bonos consumo en el primer día de campaña

La iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Bonos Consumo 2026, ha vendido más de 13.000 bonos consumo durante las primeras 24 horas de la sexta edición de la campaña, lo que supone un 83,9% del total. Así lo comunicó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “alcanzar la sexta edición con una respuesta tan positiva confirma que estamos ante una iniciativa ya consolidada, que ha sabido evolucionar y mantenerse como una herramienta útil tanto para comerciantes como para consumidores”.
En este sentido, Bermúdez señaló que “cada bono vendido supone más actividad económica para nuestros establecimientos y un apoyo directo al tejido empresarial del municipio” y explicó que “la amplia participación nos recuerda la importancia de seguir generando iniciativas que activen la ciudad y generen consumo en torno a un municipio que tiene una gran capacidad de implicación y que responde cuando se le ofrecen acciones pensadas para mejorar su día a día”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “como consejera una de mis prioridades es estar cerca de nuestros comerciantes, escuchar sus necesidades y trabajar para poner en marcha iniciativas que realmente les ayuden” y añadió que “ver la respuesta que está teniendo la campaña confirma que vamos por buen camino y nos anima a seguir impulsando medidas que tengan un impacto real en los negocios”.
Pérez apuntó que “se han puesto a la venta 16.000 Bonos Consumo Santa Cruz, dirigidos a establecimientos de comercio, restauración y servicios adheridos, que pueden adquirirse por 15 euros para realizar compras por valor de 25 euros, gracias a una aportación municipal de 10 euros por bono, lo que supone una financiación del 40 % de su importe” y añadió que “se distribuyen inicialmente entre los cinco distritos del municipio: Centro-Ifara, con 7.500 bonos, Salud-La Salle, con 4.400, Suroeste, con 2.200, Ofra-Costa Sur, con 1.500, y Anaga, con 400.
“Aún quedan 706 bonos disponibles en Ofra-Costa Sur, 1.353 en Salud-La Salle, 238 en el Suroeste y 277 en Anaga”, detalló la consejera delegada, quien recordó que “los establecimientos interesados podrán continuar adhiriéndose a la campaña hasta el próximo 2 de noviembre”.
La sexta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz cuenta con una inversión municipal superior a 220.000 euros, que permitirá movilizar alrededor de 520.000 euros en consumo directo en el comercio local.
Por otro lado, Pérez indicó que “la campaña cuenta con un total de 20.800 bonos distribuidos en dos modalidades para adaptarse a las diferentes acciones de dinamización comercial previstas a lo largo del año” y añadió que “la segunda modalidad, los Bonos Domingo, comenzarán a desarrollarse a partir del mes de octubre con el objetivo de reforzar la actividad comercial durante los domingos de apertura y complementar las distintas acciones de dinamización organizadas en el municipio”.
“En este caso, se emitirán 4.800 bonos de 25 euros financiados al 50% entre el Ayuntamiento y el consumidor, que abonará 12,50 euros por cada uno”, informó.
Aquellas empresas interesadas en participar en la sexta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz pueden inscribirse a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com. Por su parte, la entidad gestora de la campaña, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), será la encargada de solucionar cualquier duda a través del correo electrónico bonoconsumosc@fauca.org o de los teléfonos 675 633 988 y/o 653 818 784.
Al igual que en ediciones anteriores, el límite de facturación de cada establecimiento se mostrará de manera actualizada en la página web www.bonoconsumosantacruz.com, con la finalidad de que la información sea clara y transparente tanto para el consumidor como para las empresas. En esta web, además de los importes canjeados por cada local, se mostrará información de utilidad como la descripción del comercio, su teléfono o la ubicación, con el objetivo de que el usuario pueda acceder en todo momento al listado completo y detallado de los establecimientos en los que puede utilizar sus bonos.
Por la parte del consumidor, será obligatorio mostrar su DNI a la hora de canjearlos. Asimismo, cada vez que se realice una compra recibirá un correo electrónico en su mail con el saldo disponible.