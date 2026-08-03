Los bonos consumo llegan por primera vez a La Orotava: cómo conseguir hasta 100 euros de descuento

La Orotava lanzará el próximo 8 de septiembre la campaña ‘Yo compro en La Orotava’, una iniciativa de bonos consumo orientada a dinamizar el comercio local y reducir el gasto de las familias del municipio en el inicio del curso escolar.
Cada residente o comprador podrá subvencionar hasta la mitad del coste de sus compras mediante estas tarjetas de descuento.
El programa contempla una inyección total de 300.000 euros, de los cuales 265.000 euros se destinan de forma directa a bonificar las compras de los consumidores, mientras que la partida restante financiará la gestión administrativa y la plataforma tecnológica desarrollada para su ejecución.
Cómo funcionan los bonos consumo
Cada bono emitido tiene un valor nominal de 20 euros, aunque el comprador solo tendrá que pagar 10 euros por cada uno. La cuantía restante, equivalente al 50% de la compra, es asumida con fondos de la corporación local.
La campaña establece un límite de compra máxima de diez bonos por persona. Esto supone que un usuario puede realizar un gasto total de 200 euros en el comercio de proximidad abonando únicamente 100 euros de su bolsillo.
Los bonos deberán canjearse en los establecimientos comerciales adheridos al programa.
Fecha de activación y gestión de comercios
La venta de los bonos consumo arrancará el 8 de septiembre a través del sitio web oficial yocomproenlaorotava.com. La fecha se ha seleccionado para coincidir con la vuelta al cole, momento de mayor desembolso económico familiar en concepto de material escolar, calzado y ropa.
Por su parte, las empresas y comercios del municipio que deseen sumarse al programa pueden tramitar su inscripción mediante el envío de un correo electrónico a la dirección yocomproenlaorotava@fauca.org, según la información facilitada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), entidad colaboradora en la gestión de la campaña.