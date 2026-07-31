El Burger Fest llega a La Orotava con entrada gratis, música en directo y las mejores hamburguesas de Canarias

La Villa de La Orotava acogerá los próximos 7 y 8 de agosto la primera edición en el municipio del Burger Fest Canarias, un evento de entrada gratuita que reunirá en el parking de Lercaro a algunas de las mejores hamburgueserías de las Islas.
La cita combinará la oferta gastronómica con un programa de actuaciones musicales y sesiones de DJ durante ambas jornadas.
La propuesta busca dinamizar el sector comercial y hostelero del municipio mediante el uso de productos locales y de kilómetro cero de los mercados municipales.
Cata ciega y acceso a la final regional
Uno de los principales atractivos de esta cita en Tenerife será la elección de la mejor hamburguesa del festival mediante un concurso con cata a ciega.
La organización repartirá 500 euros al primer clasificado, 300 euros al segundo y 150 euros al tercero, a los que se suma un galardón especial de 150 euros otorgado por votación del público a través de una plataforma digital.
El establecimiento ganador obtendrá el pase directo a la gran final regional del certamen, programada para 2027 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Horarios de la programación musical
La oferta musical comenzará el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas con la sesión de Roger S Morgan, a quien tomará el relevo Juana La Cubana desde las 21:00 horas hasta la medianoche.
El sábado 8 de agosto, la actividad arrancará a las 14:00 horas con MCR Selector, seguido por Tana Sandoval a partir de las 18:00 horas.
El tramo nocturno del sábado contará con el concierto en directo del grupo Ni 1 Pelo de Tonto (de 20:00 a 21:30 horas) y el cierre de La Maldita, que actuará desde las 21:30 hasta las 00:00 horas.
Opciones sin gluten y oferta vegana
El recinto del parking de Lercaro albergará estands de restaurantes y foodtrucks, una zona con opciones 100 % sin gluten y propuestas veganas, un espacio dedicado a la repostería y una selección de cervezas artesanas y de importación.
El Burger Fest Canarias se creó en 2019. Desde su fundación, la iniciativa suma más de 30 ediciones organizadas en el Archipiélago y acumula una asistencia cercana al millón de visitantes.