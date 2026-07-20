La Laguna acoge el Burger Fest Canarias con más de 25 restaurantes y conciertos en la Plaza del Cristo

La Plaza del Cristo de San Cristóbal de La Laguna acogerá del 23 al 26 de julio una nueva edición del Burger Fest Canarias. El festival gastronómico y musical, de entrada gratuita, reunirá a más de 25 restaurantes de las Islas Canarias especializados en hamburguesas de calidad con productos locales.
La organización del evento ha diseñado un programa que combina las propuestas culinarias con sesiones de DJ y conciertos en directo durante cuatro jornadas. El Burger Fest Canarias abrirá sus puertas el jueves 23 de julio en horario de tarde y prolongará su actividad hasta la noche del domingo 26 de julio con una oferta pensada para todos los públicos.
Horarios y programación musical del festival
La actividad musical comenzará el jueves 23 de julio con las sesiones de DJ Beat Creator (18:00 a 20:00 horas) y Juana La Cubana DJ (20:00 a 23:00 horas).
El viernes 24 de julio el escenario de la Plaza del Cristo recibirá a Santiago Díaz (14:00 a 16:00 horas), Dailos Di Marco (16:00 a 18:00 horas) y Las Mellizas DJ (18:00 a 20:00 horas). La noche del viernes cerrará con los directos de Alive, banda tributo a Pearl Jam (20:00 a 21:30 horas), y La Maldita (22:00 a 00:00 horas).
La jornada del sábado 25 de julio contará con las actuaciones de Roger’s Morgan (14:00 a 17:00 horas), Deepak Daswani (17:00 a 20:00 horas) y Tana Sandoval (20:00 a 22:00 horas). La programación nocturna continuará con Joe Cabana DJ (22:00 a 22:30 horas) y el espectáculo visual de Serial Killerz DJ & Drums (22:30 a 00:00 horas).
El Burger Fest Canarias finalizará el domingo 26 de julio con las sesiones de Ronal Herrera (14:00 a 17:00 horas) y Tu Mierda Indie (17:00 a 18:30 horas). Los últimos conciertos correrán a cargo de Coverama Rock (19:00 a 20:30 horas) y la DJ Eva Olvido (20:30 a 22:00 horas).
Opciones veganas, sin gluten y concurso gastronómico
El recinto de la Plaza del Cristo dispondrá de espacios diferenciados para atender distintas necesidades alimentarias. El festival contará con una zona vegana y otra 100% sin gluten, además de un área dedicada a la repostería y una selección de cervezas artesanas y de importación.
Como en ediciones anteriores, el encuentro celebrará su tradicional concurso para elegir las mejores propuestas del festival. Un jurado especializado otorgará tres premios en metálico: 1.000 euros para el primer clasificado, 300 euros para el segundo y 150 euros para el tercero. Los asistentes también podrán votar para otorgar el Premio del Público, dotado con 150 euros.