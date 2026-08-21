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Santa Cruz descarta contaminación por aguas residuales tras una mancha marrón en Taganana

La coloración se vio ayer en la playa del Roque de las Bodegas y, según apuntan, podría deberse al arrastre natural de sedimentos por el oleaje
Preocupación en Taganana por una mancha marrón en el mar
Mancha marrón en el mar en la costa de Taganana. DA
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Los vecinos de Taganana alertaron durante la mañana de ayer de la presencia de una extensa mancha marrón en el mar, concretamente en la playa del Roque de las Bodegas. La coloración, visible junto a la orilla, generó preocupación ante el posible impacto ambiental en el litoral.

Sin embargo, según informó Televisión Canaria, el Ayuntamiento descartó que el episodio estuviera relacionado con un vertido de aguas residuales y, por tanto, con un episodio de contaminación. Tras las comprobaciones realizadas por los técnicos sanitarios, el Consistorio confirmó que las instalaciones del sistema de saneamiento de la zona funcionan con normalidad y que no se ha detectado ninguna incidencia en la red pública.

Ante la ausencia de problemas en el saneamiento, la principal hipótesis apunta a un fenómeno de rebase del mar o al arrastre natural de tierras y sedimentos provocado por el oleaje. La playa continúa abierta al baño.

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