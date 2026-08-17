Piden excluir a Israel del Mundial femenino de waterpolo que se celebra en Tenerife

La Plataforma Tenerife por Palestina ha reclamado este lunes la exclusión de la selección de Israel del Campeonato del Mundo sub-18 femenino de waterpolo que se disputa en Puerto de la Cruz, en Tenerife. El colectivo considera incompatible su participación con la situación que atraviesa la población palestina.
La petición se produce cuando el Mundial ya está en marcha en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT).
La competición reúne a 20 selecciones de cinco continentes y cuenta oficialmente con Israel entre los equipos clasificados.
En un comunicado, Tenerife por Palestina carga contra la presencia israelí en el torneo y cuestiona también el respaldo institucional al campeonato: “Tras tres años de un criminal genocidio del pueblo palestino y tres años de apoyo a la justa causa del Pueblo Palestino a nivel mundial, es una canallada que los referidos entes deportivos e institucionales propicien consciente y activamente la participación de esa selección que representa a un régimen racista y de ocupación colonial”.
“El deporte no puede ser cómplice”
El colectivo sostiene que “el deporte no puede ser cómplice” y acusa a las instituciones de contribuir a normalizar la imagen de Israel mediante su participación en acontecimientos deportivos y culturales.
El Campeonato del Mundo sub-18 femenino de waterpolo comenzó el domingo 16 de agosto y terminará el próximo domingo 23.