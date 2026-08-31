Canarias despide agosto con calor de hasta 32 grados y viento fuerte en varias islas

Canarias despide agosto este lunes 31 con temperaturas que pueden alcanzar los 32 grados en algunas zonas y viento del nordeste con intervalos de fuerte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El tiempo será diferente según las zonas. El norte de las Islas tendrá cielos nubosos o con intervalos de nubes, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Durante las horas centrales se abrirán claros en buena parte de las vertientes norte.
Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque las mínimas podrían subir ligeramente en cumbres y medianías del sur y oeste. Los valores más altos se esperan en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
¿Dónde hará más calor este lunes?
La Aemet prevé que se alcancen los 30 grados en el extremo sureste de Lanzarote, en el sureste de Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife.
En Fuerteventura, los termómetros podrían llegar a los 32 grados en el sureste. En Gran Canaria tampoco se descarta superar esa temperatura de forma local en medianías orientadas al sur y oeste.
En Tenerife, la previsión apunta a máximas próximas a los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y temperaturas de hasta 30 grados en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana.
Viento fuerte en varias zonas de Canarias
El viento soplará moderado del nordeste, aunque tendrá intervalos de fuerte en diferentes vertientes y extremos de las Islas. La Aemet señala especialmente las vertientes y extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, donde existe probabilidad de que se registren rachas muy fuertes.
En Gran Canaria se esperan intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y extremo oeste. En Tenerife afectará especialmente a los extremos sureste y oeste, mientras que en La Palma también podrá ser fuerte en los extremos sureste y noroeste.
Las costas del sur y suroeste tendrán brisas en las islas de mayor relieve.
El tiempo por islas
- Tenerife: nuboso en el nordeste e intervalos en el norte, con claros durante las horas centrales. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 21 y 29 grados.
- La Gomera: nuboso en el norte y poco nuboso en el resto. San Sebastián de La Gomera, entre 21 y 27 grados.
- La Palma: nuboso en el norte y este. En Santa Cruz de La Palma se esperan 20 y 25 grados.
- El Hierro: intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Valverde tendrá entre 18 y 23 grados.
- Gran Canaria: nubosidad en el norte, por debajo de los 800 metros. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 23 y 27 grados. En medianías del sur y oeste pueden superarse los 32 grados localmente.
- Fuerteventura: cielos poco nubosos, con algunos intervalos de madrugada en el oeste. Entre 21 y 28 grados en Puerto del Rosario y hasta 30-32 grados en el sureste.
- Lanzarote: cielos nubosos en el norte y oeste, con tendencia a despejar durante el día. Máxima de 29 grados en Arrecife.
El estado de la mar
En el mar, Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro. La situación marítima evolucionará de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.