La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias y el calor dará una ligera tregua

El tiempo dará un respiro en las Islas Canarias este sábado con un descenso térmico en medianías y cumbres, aunque el calor no remitirá por completo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros aún alcancen los 30 °C en amplias zonas del Archipiélago, con máximas puntuales que rozarán los 34 °C en el sureste de Gran Canaria.
Además del bajón de las temperaturas, la jornada estará marcada por cielos nubosos en el norte de las Islas de mayor relieve, donde no se descartan lloviznas débiles y ocasionales en medianías. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas durante la madrugada en las vertientes expuestas.
Este alivio en las temperaturas llega tras varios días de intenso calor. Aunque la bajada de los termómetros será moderada o notable en las medianías orientadas al sur y oeste, las noches continuarán siendo calurosas. En áreas costeras y de interior del sur de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, las mínimas nocturnas apenas descenderán de los 24 a 26 °C.
Bajan las temperaturas, pero persiste el calor en el sur
En las zonas costeras y en Lanzarote, los cambios térmicos serán ligeros. Sin embargo, en el interior y las cumbres del Archipiélago, el descenso será acusado. Pese a este refrescamiento, zonas bajas del sur, la cuenca de Tejeda y la fachada sureste del área metropolitana de Tenerife mantendrán valores en torno a los 30 °C.
El estado del mar reflejará la intensidad del viento del norte y noreste, que alcanzará fuerza 5 o 6, con rachas ocasionales de fuerza 7. Se espera marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de uno a dos metros.
Lloviznas en el norte y viento fuerte en madrugadas
Los cielos mantendrán abundante nubosidad por debajo de los 800 a 1.200 metros en las vertientes norteñas de las Islas de mayor relieve. Estas nubes dejarán baja probabilidad de precipitación débil, con mayor insistencia al anochecer.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el norte y oeste durante la noche y primeras horas del día.
El tiempo este sábado isla por isla
- Tenerife: cielos nubosos al norte con probabilidad de lluvias débiles en medianías. Descenso de temperaturas en cumbres y sur. Máximas de 29 °C en Santa Cruz. Rachas de viento fuerte en el extremo sureste, noroeste y sur del área metropolitana.
- Gran Canaria: nubosidad en el norte con lloviznas al anochecer. Calor persistente en el sureste (32-34 °C) y mínimas calurosas de 24 a 26 °C. Descenso notable en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 27 °C de máxima.
- Lanzarote: intervalos nubosos en el norte y oeste, tendiendo a despejar. Máximas de 30 °C en el sureste y Arrecife.
- Fuerteventura: cielos poco nubosos. Descenso térmico moderado en el sureste, con máximas de 30 °C. En Puerto del Rosario se prevén 27 °C.
- La Palma: cielos nubosos al norte y este con opción de lloviznas. Bajada de termómetros en el interior. En Santa Cruz de La Palma la máxima será de 27 °C.
- La Gomera: nubes bajas al norte con probables lluvias débiles en medianías. Máximas de 30 °C en zonas bajas del sur. San Sebastián registrará 27 °C.
- El Hierro: intervalos nubosos al norte y ambiente despejado en el resto. Valores de 30 °C en el sur y mínimas de 18 °C en Valverde.