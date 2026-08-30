Canarias afronta este lunes con más calor y viento fuerte: la previsión de la Aemet, al detalle

Canarias afrontará este lunes, 31 de agosto, con cielos nubosos en el norte, temperaturas que podrán alcanzar los 32 grados y viento del nordeste con intervalos de fuerte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Tenerife, predominarán los cielos nubosos en el nordeste e intervalos nubosos en el resto de la vertiente norte. Durante las horas centrales se abrirán claros. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos.
Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente en cumbres y medianías del sur y oeste. En las zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana se podrían alcanzar los 30 grados.
Los termómetros se moverán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima previstos en El Hierro.
Viento fuerte en varios puntos de Tenerife
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste de Tenerife. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
La situación será similar en otras Islas, especialmente en las zonas expuestas al régimen de alisios. La combinación de nubosidad en el norte y temperaturas más elevadas en el sur marcará la jornada.
Gran Canaria puede superar los 32 grados
En Gran Canaria, el norte, por debajo de los 800 metros, estará nuboso, aunque se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto de la Isla predominarán los cielos despejados.
Las temperaturas tendrán pocos cambios, con un ligero ascenso de las mínimas en cumbres y medianías del sur y oeste. En estas zonas se alcanzarán 30 grados y no se descarta que los termómetros superen puntualmente los 32 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión apunta a una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 27.
El viento también soplará del nordeste en Gran Canaria. Será moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y extremo oeste. En estos puntos no se descartan rachas muy fuertes.
Lanzarote y Fuerteventura tendrán menos nubosidad
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos. Solo se esperan algunos intervalos nubosos durante la madrugada, principalmente en el oeste.
El viento del nordeste será también protagonista en estas Islas, dentro del patrón habitual de alisios que afectará al Archipiélago durante la jornada.