Canarias afronta un domingo de contrastes: calor, lluvias y viento fuerte

La previsión meteorológica para este domingo, 30 de agosto, estará marcada en Canarias por los intervalos nubosos en el norte de las Islas, el viento del nordeste y temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también contempla probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en zonas del nordeste de Tenerife y La Palma.
En las islas de mayor relieve, el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en algunas vertientes. En Tenerife, además, se espera viento moderado o fuerte del suroeste en las cumbres centrales, que girará a oeste durante la tarde.
Así será el tiempo en Tenerife
En Tenerife, los cielos estarán nubosos en el nordeste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. En el resto de la vertiente norte habrá intervalos nubosos y se abrirán claros durante las horas centrales.
El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos nubosos durante la madrugada y nubosidad de evolución por la tarde, especialmente en el oeste.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima prevista de 21 grados y una máxima de 29.
El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste. En las cumbres centrales soplará del suroeste, ocasionalmente fuerte, y girará a oeste por la tarde.
Qué tiempo hará en el resto de las islas
En Gran Canaria, el norte tendrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas cambiarán poco y podrán alcanzar los 30 grados en zonas del sureste, sur y oeste, principalmente en medianías.
El viento será moderado del nordeste y fuerte en general en las vertientes sudeste y oeste. La Aemet no descarta alguna racha localmente muy fuerte, especialmente de madrugada y a partir de la tarde.
En Lanzarote habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día y al final, sobre todo en el norte y oeste. Por la tarde tenderá a quedar poco nuboso. Arrecife tendrá entre 22 y 29 grados.
Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante la madrugada y las primeras horas en el norte y oeste. Puerto del Rosario oscilará entre 21 y 28 grados.
En La Palma, el norte y el este estarán nubosos, con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el nordeste. El resto tendrá intervalos nubosos y claros principalmente por la tarde. Santa Cruz de La Palma tendrá entre 23 y 27 grados.
La Gomera y El Hierro tendrán intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas del día, con apertura de claros por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos.
San Sebastián de La Gomera tendrá entre 24 y 28 grados, mientras que Valverde registrará entre 20 y 24.
Viento y estado de la mar
El viento será uno de los elementos destacados de la jornada. La Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos que podrán alcanzar fuerza 6. En las costas habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.
En la predicción marítima actualizada de la Aemet no figuran avisos meteorológicos para Canarias con validez durante el domingo.