La tinerfeña Ariadna Chueca arbitrará en la Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2026: será la única española

La árbitra tinerfeña Ariadna Chueca formará parte del equipo de 28 colegiados seleccionados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para dirigir los partidos de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2026.
El torneo se disputará en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre, cita en la que la colegiada santacrucera será la única representante del estamento arbitral español.
Chueca, de 35 años y con ocho temporadas de experiencia en competiciones internacionales de la FIBA, consolida con esta designación una trayectoria de máximo nivel.
La árbitra canaria viene de debutar en la Liga Endesa en la temporada 2025/2026 y de participar en torneos globales como la Summer League de la NBA en Las Vegas, la Eurocup Women —donde dirigió el segundo choque de la final— y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Un proceso de selección basado en el rendimiento
La FIBA confirmó la nómina de colegiados tras completar un programa de seguimiento que comenzó a finales de 2025. El jefe de arbitraje del organismo internacional, Carl Jungebrand, explicó que la evaluación se centró en el rendimiento reciente de los colegiados en las competiciones continentales y de clubes.
El grupo de 28 jueces cuenta con una media de edad de 37 años y más de una década de trayectoria arbitral acumulada. De la lista total, ocho son mujeres y 11 colegiados debutarán por primera vez en una Copa del Mundo de categoría absoluta. Además, 14 de los profesionales elegidos ya estuvieron presentes en la cita olímpica de París.
Cómo afecta la cita a la representación canaria y española
La presencia de Ariadna Chueca en la capital germana garantiza la representación del arbitraje español y tinerfeño en el máximo torneo de selecciones femeninas.
Además de Chueca, la delegación nacional en Berlín estará encabezada por la selección española femenina de baloncesto, dirigida por Miguel Méndez, que competirá en la fase de grupos frente a la anfitriona Alemania, Mali y Japón.
Antes de su cita mundialista en septiembre, la colegiada santacrucera continuará con su calendario de compromisos internacionales, que incluye su participación en la próxima edición de la Copa Intercontinental de la FIBA.